دانشگاه گیلان دارای 420 عضو هیئت علمی است

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد 20 نفر دارای مرتبه استادی، 62 دانشیار، 230 استادیار، 104 مربی و چهار مربی آموزشیار هستند.

وی همچنین از ارتقای مرتبه علمی دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان خبرداد و افزود: هیئت ممیزه این دانشگاه، فعالیت های علمی دو نفر از اعضای هیئت علمی را مورد بررسی قرار دارد و با ارتقای مرتبه علمی " احمد رضی " و " اصغر نورسته " به مرتبه دانشیاری موافقت به عمل آمد.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: " احمد رضی" عضو هیئت علمی گروه ادبیات فارسی و "اصغر نورسته" عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی است.

وی در ادامه از انتشار مجله "تحقیقات آفات گیاهی ایران" از سوی دانشکده کشاورزی این دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد:

در راستای تخصصی شدن مجلات علمی ـ پژوهشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان مقدمات انتشار مجله " تحقیقات آفات گیاهی ایران " را فراهم کرده است.

