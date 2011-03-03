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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

دانشگاه گیلان دارای 420 عضو هیئت علمی است

دانشگاه گیلان دارای 420 عضو هیئت علمی است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه گیلان از فعالیت 420 نفر عضو هیئت علمی در این دانشگاه خبر داد.

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد 20 نفر دارای مرتبه استادی، 62 دانشیار، 230 استادیار، 104  مربی و  چهار مربی آموزشیار هستند.

وی همچنین از ارتقای مرتبه علمی دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان خبرداد و افزود: هیئت ممیزه این دانشگاه، فعالیت های علمی دو نفر از اعضای هیئت علمی را مورد بررسی قرار دارد و با ارتقای مرتبه علمی " احمد رضی " و " اصغر نورسته " به مرتبه دانشیاری موافقت به عمل آمد.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: " احمد رضی" عضو هیئت علمی گروه ادبیات فارسی و "اصغر نورسته" عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی است.
 
وی در ادامه از انتشار مجله "تحقیقات آفات گیاهی ایران" از سوی دانشکده کشاورزی این دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد:
در راستای تخصصی شدن مجلات علمی ـ پژوهشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان مقدمات انتشار مجله " تحقیقات آفات گیاهی ایران " را فراهم کرده است. 
 
کد مطلب 1265194

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