زمینه اجرای طرح دورکاری در ادارات قم فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محرری در هفتمین جلسه کارگروه تخصصی تحول اداری، بهره‌وری و فناوری در سخنانی با اشاره به ضرورت اجرای طرح دورکاری در دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار داشت: فراهم آوری زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم برای اجرای هرچه بهتر طرح در ادارات استان ضروری است.



وی افزود: هرکدام از دستگاه‌های استان باید با تشکیل کمیته‌ای تخصصی راهکارهای اجرایی طرح و همچنین بخش‌های آماده برای اجرای طرح را بررسی کنند.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قم تضمین امنیت شغلی کارکنان در اجرای این طرح را ضروری دانست و تصریح کرد: اجرای این طرح و گنجاندن بخش های مختلف ادارات در آن، باید به عنوان تشویق و افزایش انگیزه کاری برای کارمندان باشد.



وی خاطرنشان کرد: ادارات استان باید به تدریج زمینه های اجرایی طرح را آماده کنند تا بتوان در طول زمان بخش های معین ادارات را در این طرح گنجاند.



گفتنی است، مدیران کل استان در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح دورکاری در ادارات استان ارائه کردند.



مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قم نیز در این جلسه با اشاره به اجرای موفق طرح در بخشی از دستگاه های دولتی مخصوصا وزارت کار و امور اجتماعی، از احصاء بخش زیادی از مشکلات طرح در بخش های مختلف خبر داد.

