22 شرکت خارجی در نمایشگاه سمپوزیوم فولاد کشور حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس نجفی‌زاده چهارشنبه در حاشیه سیزدهمین سمپوزیوم فولاد کشور که در ذوب‌آهن اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه به ازای هر فردی که در صنعت فولاد فعالیت می‌کند، 13 نفر دیگر نیز مشغول به فعالیت می‌شوند، اظهار داشت: این از دلایلی است که این صنعت را به عنوان صنعت مادر در کشور خطاب می‌کنند.

وی ادامه داد: سمپوزیوم فولاد به منظور ایجاد بستر مناسب برای ثبت نتایج تحقیقاتی به عمل آمده فرصت و موقعیت مناسبی است که یکی از تفاوتهای این همایش در مکان برگزاری آن است که به صورت غالب در دل خود صنعت و در کارخانه‌های صنعتی برگزار می‌شود.

رئیس انجمن آهن و فولاد ذوب‌آهن اصفهان افزود: اعضای هیئت مدیره سمپوزیوم فولاد ترکیبی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و همچنین مدیران و فعالان صنعت فولاد کشور هستند.

وی گفت: با حضور شرکت‌ کنندگان داخلی و خارجی، 201 غرفه در این نمایشگاه برپا می‌شود.

وی ادامه داد: 22 شرکت خارجی از کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا، چین ترکیه و دیگر کشورهای شاخص در این رشته در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

نجفی‌زاده تاکید کرد: همزمان با برگزاری این سمپوزیوم بزرگ‌ترین نمایشگاه فولاد کشور در حاشیه این مراسم دو روزه برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: در این سمپوزیوم سه مجله علمی و پژوهشی که یکی از آنها به صورت بین‌المللی فعالیت می‌کند، به چاپ می‌رسد و در این مجلات آخرین دستاوردهای فولاد ایران به کشورهای دیگر ارائه می‌شود.

رئیس انجمن آهن و فولاد ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به نتایج و دستاوردهایی که در طول مدت برگزاری این سمپوزیوم برای صنعت فولاد کشور ایجاد شده است، اظهار داشت: تحول‌هایی آرام آرام رخ خواهند داد و صنعت فولادی کشور را به سمت توسعه هدایت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه صنعت فولاد از منظر توسعه از مهم‌ترین صنایع در کشور است، بیان داشت: این صنعت از بعد اقتصادی اثرات مطلوبی بر کشور دارد.

نجفی‌زاده اضافه کرد: باید در صنعت فولاد علاوه بر تولید فولاد، مباحثی مانند حفاظت محیط زیست و بومی‌سازی نیز مورد تاکید قرار داد و در همین راستا برنامه‌ریزی منسجمی برای حرکت صنعت فولاد در سالهای آینده را ایجاد کنیم.