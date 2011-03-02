به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر سومین اجلاس گروه‌های تخصصی عمران سراسر کشور که صبح چهارشنبه در مرکز فقهی ائمه اطهار‌(ع) برگزار شد طی سخنانی با اشاره به شرایط کشور در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز اهمیت مسکن در این زمینه گفت: وظیفه مهندسان در جامعه بسیارسنگین است و اجرای این قانون وظیفه مهندسان در راستای بهینه سازی استفاده از انرژی را افزایش داده است.



امین مقومی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری عنوان کرد: در این سیاست‌های به صراحت به تقویت جایگاه نظام مهندسی تاکید شده که جا دارد از رهبر معظم انقلاب نسبت به توجه ایشان به این موضوع قدردانی کنیم.



وی در ادامه با اشاره به دستورات جلسه این اجلاس بیان کرد: ۲ پیش نویس آئین نامه با همکاری گروه‌های تخصصی عمران استان قم، تهران، قزوین و فارس تهیه شده که امیدواریم دراین اجلاس آئین نامه بهسازی لرزه‌ای و آئین نامه صلاحیت تخریب و گود برداری به تصویب برسد.



مقومی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش اخلاق مهندسی در ۱۲ اسفندماه ابرازداشت: اخلاق مهندسی مبحث بسیار مهمی است که در اجلاس گذشته به پیشنهاد دکتر شیبانی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، قرار شد این همایش دراستان قم برگزار شود.



وی ادامه با اشاره به فراخوان مقاله در محورهای تعیین شده برای این همایش ادامه داد: در مدت کوتاه ۲۰ روزه‌ای که برای فراخوان مقاله تعیین شده بود استقبال خوبی از آن صورت گرفت و درمجموع ۱۵ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد.