لرستان دیار مردمان بلند اراده / تصمیمات جدید دولت برای توسعه استان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، دکتر محمود احمدی نژاد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: خدا را شاکرم که عنایت فرمود بار دیگر به استان لرستان که دیار انسانهای با همت و بلند اراده و باایمان است سفری داشته باشم.

وی مردمان لرستان را مردمانی شجاع، خط شکن در همه زمینه ها، مومن و صمیمی و دارای قلبی سرشار از ایمان ذلال خواند و گفت: مردم این دیار انسانهایی پرکار، پرتلاش، بسیار مقاوم و هوشمند هستند.

رئیس دولت دهم با بیان اینکه مردم استان لرستان هم در دوران دفاع مقدس و هم قبل از آن گره گشا بوده اند، ادامه داد: مردم این استان همواره در شرایط سخت و دشوار کشور حضور داشته و فداکاری کرده اند.

احمدی نژاد مردم لرستان را پیشگام در عرصه های مختلف دانست و یادآور شد: مردم این دیار همواره ماموریت های تاریخی و انقلابی خود را به خوبی انجام داده اند.

وی با تاکید بر اینکه تاریخ ایران اسلامی سرشار از رشادتها و فداکاریهای مردم بی ریای این استان است، عنوان کرد: استان لرستان دیار علما، دانشمندان و نخبگان است و همواره عشق به حضرت امیر(ع)، پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در دل مردمان این استان بوده است.

رئیس جمهوری همچنین به برنامه های سفر خود اشاره کرد و گفت: در جلسه هیئت دولت تصمیمات جدیدی برای جهش و پیشرفت استان لرستان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

احمدی نژاد با اشاره به سفر وزرا به شهرستانهای استان، عنوان کرد: در این سفر و در قالب شورای اداری هر شهرستان ضمن بازدید از پروژه ها موانع پیش رو و راهکارهای لازم مورد بررسی و برای طرح در جلسه دولت تهیه می شود.

وی بررسی مسائل فرهنگی استان، جلسه با ایثارگران، منتخبان و مدیران را از دیگر برنامه های سفر خود برشمرد و بیان داشت: همچنین در جریان این سفر مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت به لرستان مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

رئیس دولت ادامه داد: در دور سوم سفر تصمیمات جدید و بزرگی برای ایجاد یک جهش در پیشرفت استان در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.