ایران رتبه هفدهم تولید فولاد دنیا را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رمضان قربانابراهیمی چهارشنبه درحاشیه سیزدهمین سمپوزیوم فولاد کشور که در شرکت ذوبآهن اصفهان برگزار میشود با بیان اینکه 70 درصد فولاد کشور در استان اصفهان تولید میشود، بیان داشت: از این رو شرکت ذوبآهن اصفهان در سال جاری مجری برگزاری این سمپوزیوم انتخاب شده است.
وی ادامه داد: این مراسم در سال گذشته در یزد برگزار شد و در سال آینده نیز این مراسم در اصفهان و به میزبانی فولاد مبارکه که از شرکتهای مطرح فولادی است، برگزار خواهد شد.
دبیر سمپوزیوم فولاد کشور تصریح کرد: این سمپوزیوم در اسفند ماه سال جاری برای دوازدهمین بار پیاپی برگزار میشود.
وی افزود: از آنجایی که تولید فولاد به عنوان رکنی اساسی در اقتصاد کشور ارزیابی میشود، برگزاری این سمپوزیوم از نیازهای مورد بررسی برای این صنعت بود.
ابراهیمی تصریح کرد: در سمپوزیوم فولاد همکاران و فعالان در صنعت فولاد هر ساله در جریان آخرین دستاوردهای این صنعت قرار میگیرند و این مراسم به عنوان فرصتی طلایی برای فعالان در این عرصه تلقی میشود.
وی با اشاره به اینکه هر ساله این مراسم توسط یکی از شرکتها و مجتمعهای مهم فولادی کشور برگزار میشود، گفت: برگزاری این مراسم موقعیت مناسبی برای در اختیار قرار دادن یافتههای جدید فولادی به حساب میآید.
معاون برنامهریزی و توسعه شرکت ذوبآهن اصفهان اظهار داشت: در این سمپوزیوم فعالان و اساتید دانشگاههای مختلف مانند صنعتی اصفهان حضور خواهند داشت که این امر مهم به منظور شناسایی و دستیابی به مراحل مختلف علمی و تحقیقاتی در صنعت فولاد محسوب میشود.
وی با اشاره به برگزاری این مراسم در سال جاری در کارخانه ذوبآهن تاکید کرد: سمپوزیوم فولاد به عنوان فرصت مهمی برای این شرکت است و بر همین اساس ذوبآهن باید به نحو احسن از آن استفاده کند.
ابراهیمی اضافه کرد: صنعت فولاد کشور در سال 2009 رتبه شانزدهم دنیا را داشته و همچنان با وجود افزایش تولید خود در این زمینه رتبه هفدهمین جهان را به خود اختصاص دادهایم.
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