به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی شریعتی چهارشنبه درحاشیه سیزدهمین سمپوزیوم فولاد کشور که در شرکت ذوب‌آهن اصفهان برگزار شد، بیان داشت: سیزدهمین سمپوزیوم فولاد کشور در سال جاری با عنوان فولاد با کیفیت برتر و چشم‌انداز مصرف بهینه در روزهای 10 و 11 اسفندماه برگزار می‌شود که در پی فراخوان نخست، 191 مقاله توسط دبیرخانه این سمپوزیوم دریافت شد.

وی افزود: سمپوزیوم فولاد در اسفندماه هر سال توسط انجمن آهن و فولاد ایران با مشارکت یکی از بزرگترین تولید کنندگان فولاد کشور برگزار می‌شود.

دبیر سمپوزیوم فولاد سال 1389 تصریح کرد: در سال جاری نیز این گردهمایی به میزبانی شرکت ذوب‌آهن اصفهان برگزار طی دو روز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 109 مقاله به منظور چاپ مورد پذیرش قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: طی دو روز برگزاری این سمپوزیوم، تعداد 50 مقاله به صورت سخنرانی و بقیه به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

شریعتی ادامه داد: این مقالات توسط اساتید دانشگاه و کارشناسان برجسته صنایع آهن و فولاد کشور مورد داوری قرار گرفته است.

وی افزود: مقاله‌های دریافتی به صورت عمده از دانشکده‌های مهندسی مواد، مکانیک، معدن، برق و صنایع فولادی کشور از جمله شرکت‌های فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و فولاد آلیاژی ایران است.

دبیر سمپوزیوم فولاد سال 1389 گفت: این مقالات ارسالی در زمینه‌های اقتصاد، مدیریت، تولید آهن، فولاد، ذوب، ریخته‌گری، متالوژی مکانیکی و شکل‌دهی، متالوژی فیزیکی و عملیات حرارتی، خوردگی و مدل‌سازی بوده است.

وی تصریح کرد: 29 درصد مقالات از بخش صنعت و 71 درصد مربوط به مراکز دانشگاهی بوده است.

شریعتی با اشاره به برگزاری نمایشگاهی در کنار سمپوزیوم فولاد کشور، تصریح کرد: این نمایشگاه در نوع خود بزرگترین نمایشگاه مربوط به صنعت فولاد کشور است.

وی اظهار داشت: تعداد شرکتهای خارجی حاضر در این نمایشگاه نیز به 22 شرکت می‌رسد که در مجموع تعداد شرکتهای داخلی و خارجی در این نمایشگاه به 200 شرکت رسیده است.

دبیر سمپوزیوم فولاد سال 1389 افزود: برگزاری این سمپوزیومها سبب تحولاتی در صنعت فولاد کشور شده به گونه‌ای که در سال جاری تعداد مقالات ارائه شده از بخش صنعت بیش از سال‌های گذشته بوده است.

وی اضافه کرد: سمپوزیوم فولاد در ایجاد یک ارتباط عمیق بین پژوهشگران و متخصصان صنعت فولاد مفید خواهد بود که هدف اساسی این سمپوزیوم که هر ساله توسط یکی از شرکت‌های مطرح در زمینه تولید فولاد برگزار می‌شود، ایجاد بستر مناسب بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات موجود در صنایع کشور است.