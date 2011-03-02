به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علیرضا گوهری صبح چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: با تلاش شبانه ‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان ایلام باند سه نفره سرقت چک‌پول‌های باطل شده بانکی در ایلام شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: این سه سارق حرفه‌ای که با سرقت چک‌پول‌های باطل شده یکی از بانکهای استان ایلام و ترمیم آنها اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کردند با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان ایلام شناسایی و دستگیر شدند.

این فرمانده انتظامی اضافه کرد: این سارقان طی یک عملیات از پیش طراحی شده به محل بایگانی راکد یکی از بانکهای استان ایلام دستبرد زده و مقدار زیادی چک‌پول و چک بین‌بانکی را به سرقت بردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان ایلام گفت: اکیپ ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان ایلام طی 11 روز کار اطلاعات و عملیاتی در استان ایلام موفق شدند این افراد را شناسایی و دستگیر کنند.



این فرمانده انتظامی اضافه کرد: از متهمان دستگیر شده تعداد سه هزار و 306 قطعه چک‌پول کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان ایلام گفت: ارزش اسمی این تعداد چک‌پول شش میلیارد و 250 میلیون ریال است.

