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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

باند سارقان حرفه‌ای چک‌پول در ایلام متلاشی شد

باند سارقان حرفه‌ای چک‌پول در ایلام متلاشی شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان ایلام از متلاشی شدن باند سارقان حرفه‌ای چک‌پول در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علیرضا گوهری صبح چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: با تلاش شبانه ‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان ایلام باند سه نفره سرقت چک‌پول‌های باطل شده بانکی در ایلام شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: این سه سارق حرفه‌ای که با سرقت چک‌پول‌های باطل شده یکی از بانکهای استان ایلام و ترمیم آنها اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کردند با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان ایلام شناسایی و دستگیر شدند.

این فرمانده انتظامی اضافه کرد: این سارقان طی یک عملیات از پیش طراحی شده به محل بایگانی راکد یکی از بانکهای استان ایلام دستبرد زده و مقدار زیادی چک‌پول و چک بین‌بانکی را به سرقت بردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان ایلام گفت: اکیپ ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان ایلام طی 11 روز کار اطلاعات و عملیاتی در استان ایلام موفق شدند این افراد را شناسایی و دستگیر کنند.

این فرمانده انتظامی اضافه کرد: از متهمان دستگیر شده تعداد سه هزار و 306 قطعه چک‌پول کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان ایلام گفت: ارزش اسمی این تعداد چک‌پول شش میلیارد و 250 میلیون ریال است.
 

کد مطلب 1265207

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