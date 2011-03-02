طالبان مسئولیت ترور وزیر پاکستانی را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طالبان در پاکستان اعلام کرده که این وزیر مسیحی را به اتهام توهین به مقدسات اسلامی ترور کرده است.

"شهباز باطی" وزیر اقلیت های پاکستان ساعاتی پیش در اسلام آباد از سوی چند مرد مسلح مورد هدف قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.

پلیس در اسلام آباد اعلام کرد که وی تنها وزیر مسیحی کابینه در حالی که در نزدیکی یکی از بازارهای اسلام آباد با ماشین درحال حرکت بود مورد سوء قصد قرار گرفت.

گزارش های اولیه حاکی از حمله سه فرد مسلح به وی حکایت دارد که با کلاشینکف او را هدف قرار داده اند و با چهار یا پنج گلوله شیشه پنجره ماشین این وزیر را شکسته و او را به قتل رسانده اند.

ظاهراً شهباز باطی زمانی که در نوامبر گذشته دادگاهی در پاکستان یک زن مسیحی را به اعدام محکوم کرده بود اظهاراتی را بر زبان رانده بود و به همین منظور وی تهدید به مرگ شده بود.