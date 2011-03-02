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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۱

آخرین اخبار از اردوی تیم امید/

مشکل خروج از کشور برخی بازیکنان امید پابرجاست/ افاضلی به قرقیزستان نمی‌رود

مشکل خروج از کشور برخی بازیکنان امید پابرجاست/ افاضلی به قرقیزستان نمی‌رود

تیم فوتبال امید کشورمان درحالی باید تا 4 روز دیگر برای انجام دیدار برگشت مقابل قرقیزستان عازم این کشور شود که هنوز مجوز خروج از کشور 8 بازیکن اصلی این تیم صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ازجمع 22 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم امید برای دیداربا قرقیزستان هشت بازیکن با مشکل خروج از کشور روبروهستند که تا صبح امروز چهارشنبه با پیگیری سرپرست تیم امید تنها مجوز خروج از کشور صالح خلیل آزاد دروازه بان این تیم امید صادر شده و هنوز وضعیت سایر بازیکنان برای همراهی تیم مشخص نیست.

در این میان وضعیت رضا طلبه و بختیار رحمانی پیچیده تر از دیگر بازیکنان مشمول تیم امید است که به دلیل مشخص نبودن وضعیت تحصیلی با مشکلات خروجی روبرو هستند. محسن مسلمان، حمیدرضا علی عسگری، رشید مظاهری، حسن ابراهیمی و مهدی دغاغله دیگر بازیکنانی هستند که هنوز مجوز خروج از کشور آنها صادرنشده است. این مشکلات درحالی است که سفارت قرقیزستان در تهران نیز برای صدور ویزای اعضای تیم سخت گیرهای زیادی دارد و می گوید مسئولان تیم امید می بایست زودتر از اینها برای گرفتن ویزا اقدام می کردند.

این در شرایطی است که مسئولان سفارت قرقیزستان حتی از دادن ویزای هومن افاضلی سرمربی تیم امید برای سفر زود هنگام به این کشور و بررسی وضعیت میزبانی قرقیزها برای مسابقه برگشت خوداری کردند. با وجود تمامی مشکلات پبش روی تیم امید ، بازیکنان این تیم قرار است از شامگاه روزجمعه 13 اسفند وارد اردو شوند و پس از یک روز تمرین ، شامگاه 15 اسفند از طریق ارومچی چین راهی بیشکک قرقیزستان شوند.

دیدار برگشت تیم های امید ایران و قرقیرستان در مرحله سوم رقابتهای مقدماتی المپیک 2012 لندن روز 18 اسفند در شهر بیشکک برگزار خواهد شد . تیم کشورمان دیدار رفت را با تک گل بختیار رحمانی به پیروزی رسید.

کد مطلب 1265211

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