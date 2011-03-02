در برابر قانون شکنان منفعل نمی شویم/ تاکید رهبری بر رعایت حقوق اشخاص

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله صادق ‌آملی لاریجانی روز چهارشنبه در همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور به حجم پرونده وارده به دستگاه قضایی اشاره و تاکید کرد: تا کی می‌خواهیم دستگاه قضایی را توسعه ببخشیم. وظیفه داریم به نحوی میزان رجوع به دستگاه قضایی را کم کنیم که این کار صرفا برعهده دستگاه قضایی نیست و وظیفه‌ای فراقوه‌ای است.

وی به لایحه‌ای که دو سال پیش در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مطرح شده اشاره کرد و افزود: این لایحه خوب اما خلاف قانون اساسی بود و ما در شورای نگهبان به خلاف قانون اساسی بودن آن رای دادیم.

آملی لاریجانی در مورد راه اندازی معاونتی در قوه قضاییه در مورد پیشگیری از جرم گفت: این معاونت طرحهای خوبی را در این زمینه مطرح می‌کند که انشاءالله با کل قوه قضائیه ارتباط بیشتری پیدا خواهد کرد. نقش قاطع دادستانها نیز در برخورد با جرایم تاثیر مهمی در پیشگیری از جرم دارد.

وی بر لزوم توجه خاص دادسراها به بحث اموال عمومی و منابع طبیعی و جنگلها اشاره و تاکید کرد: آقایان باید بروند و ببینند چه وضعی برای جنگلها و منابع طبیعی به وجود آورده‌اند. در بعضی از جنگلهای شمال آنقدر پاکسازی صورت گرفته که حتی ریشه درختان را از بین برده‌اند و من باید از کوتاهی دستگاه قضایی، دستگاههای دولتی مثل جهاد و نیروهایی که موظف هستند جلوی این کارها را بگیرند اظهار تاسف کنم.



رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه دادسراها و قوه قضاییه ما باید محکم در این امر بایستند، افزود: در منابع طبیعی ممکن است مواردی از نزاع وجود داشته باشد اما جنگل مال کسی نیست. اینها جرم آشکار است. نیروی انتظامی، دادسراها و دستگاههای اجرایی متولی گاهی همه با هم همراهی می‌کنند و اسنادی برای زمین‌ها درست می‌کنند.

وی ضمن تاکید بر اینکه با واگذاریهایی که برخلاف قانون شده باید برخورد شود، از دادستانها خواست اگر در حیطه صلاحیت شان چنین مسائلی مطرح است وحدت عمل داشته باشند.

آملی لاریجانی افزود: بار سنگینی از وظایف قوه‌ قضاییه بر عهده‌ دادستانهاست همچنین وظیفه‌ برخورد با جرایم، پیگیری جرایم و حتی اجرای احکام، همه بر دوش آنهاست و در مجموع می توان گفت حفظ امنیت کشور به نوعی بر دوش دادستانهاست.

وی دادستانها و دادسراهای کشور را مظهر صلابت و اقتدار نظام ذکر و تاکید کرد: بر این اساس باید این اقتدار را مهم تلقی کرد و در این راستا باید هرچه را برای ما مقدور است به کار ببندیم تا قوه‌ قضاییه و نظام اسلامی دچار ضعف نشود.



رئیس دستگاه قضا گفت: دادسراها در برخورد با جرایم باید با قاطعیت برخورد کنند. پرونده‌ای که ضعیف تشکیل می‌شود، نتایج دشواری را برای قوه‌ قضاییه به دنبال خواهد داشت.



آملی لاریجانی گفت: ما به قضات شجاع و قاطع نیازمند هستیم، البته دستگاه قضایی، قضات شجاع و قاطع کم ندارد اما استقامت در امر، مهمتر از شروع کار است.

به گفته وی، بر اساس کتاب و سنت، کسی از برخورد قاضی مستثنی نیست و قاضی باید نسبت به همه نافذ و قاطع باشد.



رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه کسانی از اصل حضور در دادگاهها اجتناب می‌کنند و آن را برای خود ننگ و عار می دانند، افزود: عده‌ای که می‌توان گفت اتهامات‌شان برجسته بوده و توجه اتهامات شان قطعی است، در تلاش هستند که از حضور در دادگاه‌ها اجتناب کنند. قضات باید محکم بایستند و تابع جنجالها نباشند.

وی گفت: البته این بحث فقط در مورد مسئولان نیست گاهی در جریان برخورد با یک محارب یا کسی که سرقت مسلحانه انجام داده است، هزاران سخن بلند می‌شود. قضات باید با شجاعت عمل کنند. کوتاهی در این جهت نه فقط به چهره‌ قوه‌ قضاییه بلکه کل نظام را زیر سئوال می‌برد.

آملی لاریجانی افزود: ما در دستگاه قضایی نیاز به اخلاق داریم قضات باید در رفتار با مراجعان مجاهده داشته باشند. این امر به متانت و شخصیت قاضی کمک می‌کند و در ارتقاء کمالی قاضی تاثیرگذار است و اگر توهینی به قاضی شد و او صبر کند این صبر بر استکمال وجودی قاضی خواهد افزود.



وی با اشاره به اینکه قضات به هیچ وجه نباید در برابر هیاهوها در رسانه‌ها و در شهر منفعل شوند بلکه در کنار اقدام مقتدرانه باید با عدالت و تقوا عمل کنند، تاکید کرد: قاضی باید بتواند به آن‌چه رسیده، عمل کند و حق نیست که از هیچ ناحیه‌ای بر او فشاری وارد شود. بدون این مساله قوه‌ قضاییه نمی‌تواند مقتدرانه و عادلانه عمل کند. این استقلال نباید از سوی عدم متانت قاضی مخدوش شود.



به گفته وی قضا امری برای فصل خصومت است، این فصل خصومت، انعکاس بیرونی در جامعه دارد. به‌ویژه در پرونده‌هایی که مورد توجه جامعه است. از این نظر که عواطف جامعه را برمی‌انگیزد و نیاز به دقت را صد چندان می‌کند. نمی‌توان همه‌ پرونده‌ها را یکسان دید. استقلال قاضی باید با متانت حکم توام باشد و اگر غیر از این باشد قابل توجیه نیست.



رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه بدون استقلال نمی‌توانیم انتظار عدالت داشته باشیم گفت: در جامعه اهرم فشار بسیار است. از روابط شخصی گرفته تا رسانه‌های مختلف، حتی رسانه‌های عمومی. در یک پرونده‌ای که قاضی به این نرسیده که شخص قاتل است یا تجاوز به عنف کرده، روزنامه‌ها می‌نویسند که فلانی مرتکب قتل شده و از مجازات تبرئه شده است. این ظلم به قوه‌ قضاییه و قاضی بوده و حتما قابل پیگرد است. البته ما نیز نباید بهانه به دست رسانه‌ها بدهیم. در پرونده‌هایی که با عواطف جامعه توام شده باید دقت بیشتری شود و سخن قابل توجیهی داشته باشیم.



وی گفت: عده‌ محدودی به خود اجازه می‌دهند خارج از چارچوبهای شرعی هر کاری که می‌خواهند انجام دهند در کوچه و خیابان راه می‌افتند و علیه کسی که خود به آن میل ندارند، شعار می‌دهند و خود نیز محاکمه و اجرا می‌کنند. ما نمی‌توانیم این وضعیت را تحمل کنیم. در همین چند روز اخیر نسبت به برخی مسئولان و خانواده های آنها هتاکی شد. این ظلم است.



به گفته رئیس قوه قضائیه، اگر ما به مسئول یا خانواده‌اش انتقادی داریم هر کاری راه خود را دارد و این به این معنا نیست که در خیابانها راه بیفتیم و اجازه داشته باشیم هر حرفی را بزنیم. البته کار دستگاه قضایی نباید فقط اظهار تاسف باشد. کار ما برخورد با این روشها و منشها است.

آملی لاریجانی خاطر نشان کرد: جریان فتنه و حامیان آنها شاید مجرم باشند و قوه‌ قضاییه باید حسب وظیفه به پرونده‌های آنان رسیدگی کند. البته در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها نیز به دستگاه قضایی ظلم کرده و گفتند که قوه‌ قضاییه هیچکاری نکرده است.



وی افزود: این در حالی است که دستگاه قضایی صدها پرونده را در فضایی ملتهب رسیدگی کرده است. در تهران پرونده‌های بسیار سنگینی مطرح بود که مورد رسیدگی قرار گرفت. چگونه می‌توان گفت که قوه‌ قضاییه نسبت به فتنه‌گران عمل نکرده است.



رئیس قوه قضائیه گفت: روند اقدامات دستگاه قضایی درست بوده و هیچ وقت حاضر نیستیم در برابر عده‌ای قانون‌شکن منفعل باشیم. متاسفانه آنها به کار خود رنگ و لعاب دینی نیز می‌دهند و حرفهای خود را منتسب به ولایت می‌کنند. رهبری بیش از همه بر رعایت حقوق اشخاص تاکید دارند.



وی افزود: در مورد حوادث اخیر از دادستان کل به ‌ویژه دادستان تهران می‌خواهم که موضوع را پیگیری کنند و البته در خصوص مسائل مشابه نیز باید اینگونه باشد. نگذارید که سیر قانونی مخدوش شود.



آملی لاریجانی پیشگیری از جرم را یکی از مباحث مبنایی و ریشه‌ای در کار قوه قضاییه دانست و گفت: این موضوع مدتها مغفول افتاده است.

وی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی که در آن وظیفه پیشگیری از جرم برعهده قوه قضاییه گذاشته شده است، افزود: بخشهایی از کارها که اکنون و سابقا در دستگاه قضایی بوده مصداق پیشگیری از جرم است ولی واضح است که قانون اساسی فراتر از قوه قضاییه طلب می‌کند. در واقع قانون اساسی پیشگیری از جرم را مازاد بر وظیفه رسیدگی قضایی می‌داند.



به گفته رئیس قوه قضائیه، دستگاه قضایی موظف است کارها و بینشهایی را در پیش بگیرد که منجر به پیشگیری از جرم شود.