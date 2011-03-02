در برابر قانون شکنان منفعل نمی شویم/ تاکید رهبری بر رعایت حقوق اشخاص

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه در همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور به حجم پرونده وارده به دستگاه قضایی اشاره و تاکید کرد: تا کی میخواهیم دستگاه قضایی را توسعه ببخشیم. وظیفه داریم به نحوی میزان رجوع به دستگاه قضایی را کم کنیم که این کار صرفا برعهده دستگاه قضایی نیست و وظیفهای فراقوهای است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه دادسراها و قوه قضاییه ما باید محکم در این امر بایستند، افزود: در منابع طبیعی ممکن است مواردی از نزاع وجود داشته باشد اما جنگل مال کسی نیست. اینها جرم آشکار است. نیروی انتظامی، دادسراها و دستگاههای اجرایی متولی گاهی همه با هم همراهی میکنند و اسنادی برای زمینها درست میکنند.
وی ضمن تاکید بر اینکه با واگذاریهایی که برخلاف قانون شده باید برخورد شود، از دادستانها خواست اگر در حیطه صلاحیت شان چنین مسائلی مطرح است وحدت عمل داشته باشند.
آملی لاریجانی افزود: بار سنگینی از وظایف قوه قضاییه بر عهده دادستانهاست همچنین وظیفه برخورد با جرایم، پیگیری جرایم و حتی اجرای احکام، همه بر دوش آنهاست و در مجموع می توان گفت حفظ امنیت کشور به نوعی بر دوش دادستانهاست.
رئیس دستگاه قضا گفت: دادسراها در برخورد با جرایم باید با قاطعیت برخورد کنند. پروندهای که ضعیف تشکیل میشود، نتایج دشواری را برای قوه قضاییه به دنبال خواهد داشت.
آملی لاریجانی گفت: ما به قضات شجاع و قاطع نیازمند هستیم، البته دستگاه قضایی، قضات شجاع و قاطع کم ندارد اما استقامت در امر، مهمتر از شروع کار است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه کسانی از اصل حضور در دادگاهها اجتناب میکنند و آن را برای خود ننگ و عار می دانند، افزود: عدهای که میتوان گفت اتهاماتشان برجسته بوده و توجه اتهامات شان قطعی است، در تلاش هستند که از حضور در دادگاهها اجتناب کنند. قضات باید محکم بایستند و تابع جنجالها نباشند.
وی با اشاره به اینکه قضات به هیچ وجه نباید در برابر هیاهوها در رسانهها و در شهر منفعل شوند بلکه در کنار اقدام مقتدرانه باید با عدالت و تقوا عمل کنند، تاکید کرد: قاضی باید بتواند به آنچه رسیده، عمل کند و حق نیست که از هیچ ناحیهای بر او فشاری وارد شود. بدون این مساله قوه قضاییه نمیتواند مقتدرانه و عادلانه عمل کند. این استقلال نباید از سوی عدم متانت قاضی مخدوش شود.
به گفته وی قضا امری برای فصل خصومت است، این فصل خصومت، انعکاس بیرونی در جامعه دارد. بهویژه در پروندههایی که مورد توجه جامعه است. از این نظر که عواطف جامعه را برمیانگیزد و نیاز به دقت را صد چندان میکند. نمیتوان همه پروندهها را یکسان دید. استقلال قاضی باید با متانت حکم توام باشد و اگر غیر از این باشد قابل توجیه نیست.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه بدون استقلال نمیتوانیم انتظار عدالت داشته باشیم گفت: در جامعه اهرم فشار بسیار است. از روابط شخصی گرفته تا رسانههای مختلف، حتی رسانههای عمومی. در یک پروندهای که قاضی به این نرسیده که شخص قاتل است یا تجاوز به عنف کرده، روزنامهها مینویسند که فلانی مرتکب قتل شده و از مجازات تبرئه شده است. این ظلم به قوه قضاییه و قاضی بوده و حتما قابل پیگرد است. البته ما نیز نباید بهانه به دست رسانهها بدهیم. در پروندههایی که با عواطف جامعه توام شده باید دقت بیشتری شود و سخن قابل توجیهی داشته باشیم.
وی گفت: عده محدودی به خود اجازه میدهند خارج از چارچوبهای شرعی هر کاری که میخواهند انجام دهند در کوچه و خیابان راه میافتند و علیه کسی که خود به آن میل ندارند، شعار میدهند و خود نیز محاکمه و اجرا میکنند. ما نمیتوانیم این وضعیت را تحمل کنیم. در همین چند روز اخیر نسبت به برخی مسئولان و خانواده های آنها هتاکی شد. این ظلم است.
به گفته رئیس قوه قضائیه، اگر ما به مسئول یا خانوادهاش انتقادی داریم هر کاری راه خود را دارد و این به این معنا نیست که در خیابانها راه بیفتیم و اجازه داشته باشیم هر حرفی را بزنیم. البته کار دستگاه قضایی نباید فقط اظهار تاسف باشد. کار ما برخورد با این روشها و منشها است.
وی افزود: این در حالی است که دستگاه قضایی صدها پرونده را در فضایی ملتهب رسیدگی کرده است. در تهران پروندههای بسیار سنگینی مطرح بود که مورد رسیدگی قرار گرفت. چگونه میتوان گفت که قوه قضاییه نسبت به فتنهگران عمل نکرده است.
رئیس قوه قضائیه گفت: روند اقدامات دستگاه قضایی درست بوده و هیچ وقت حاضر نیستیم در برابر عدهای قانونشکن منفعل باشیم. متاسفانه آنها به کار خود رنگ و لعاب دینی نیز میدهند و حرفهای خود را منتسب به ولایت میکنند. رهبری بیش از همه بر رعایت حقوق اشخاص تاکید دارند.
وی افزود: در مورد حوادث اخیر از دادستان کل به ویژه دادستان تهران میخواهم که موضوع را پیگیری کنند و البته در خصوص مسائل مشابه نیز باید اینگونه باشد. نگذارید که سیر قانونی مخدوش شود.
آملی لاریجانی پیشگیری از جرم را یکی از مباحث مبنایی و ریشهای در کار قوه قضاییه دانست و گفت: این موضوع مدتها مغفول افتاده است.
به گفته رئیس قوه قضائیه، دستگاه قضایی موظف است کارها و بینشهایی را در پیش بگیرد که منجر به پیشگیری از جرم شود.
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