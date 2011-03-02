فضای گفتگوی علمی باید در میان شاعران فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر عنوان کرد: دعوت از شاعران خارجی نباید صرفا به این منظور انجام شود که جمعی از شاعران جهان را برای حضور در جشنواره و شنیدن شعر ایران دعوت کرد بلکه می‌توان اقدامات ارزنده‌تر و بهتری در این راستا انجام داد.

وی افزود: شعرخوانی شاعران ایرانی جهت‌دار نیست و شاعر باید متوجه باشد که شعرش را متناسب با مخاطب بخواند؛ شاعر باید شعری را انتخاب کند که نگاه جهانی شاعر انقلاب را نشان دهد.

این استاد دانشگاه با بیان این که شاعران ایران کاملا بومی حرکت می‌کنند، این موضوع را نشانه ضعف موجود در این حوزه دانست و گفت: باید شاعران را نسبت به این حوزه آگاه کرد و به آنان گوشزد کرد که در طرح شعرشان دقت بیشتری مبذول دارند.‌‌



سنگری بر ترجمه اشعار شاعران ایرانی و خارجی تاکید کرد و افزود: این اقدام سبب می‌شود شاعران از آنچه خوانده می‌شود، اطلاع پیدا کنند. این اقدام کمک می‌کند که شعر دوره انقلاب و دفاع مقدس در اختیار شاعران حاضر در جشنواره قرار گیرد.

وی همچنین تاکید کرد: برگزاری نمایشگاهی ساده از کتابهای شاعران ایران، سروده‌های شاعران جوان و مجموعه سروده‌های این دوره می‌توانست به جشنواره شعر فجر رونق بیشتری بدهد، در حالی که جشنواره در روز افتتاحیه بدون هیچ حاشیه‌ای برگزار شد.

سنگری از ایجاد فرصت بیشتر برای تعامل میان شاعران ایران و 11 کشور جهان یاد کرد و گفت: در کنار شعرخوانی باید شرایطی را فراهم می‌کردیم تا شاعران بتوانند با هم به گفتگو بنشینند.

