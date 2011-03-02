به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیر‌کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی و 30 نفر از رؤسای شورای هیئات مذهبی سراسر کشور برگزار می‌شود.

سومین نشست فصلی رؤسای شورای مرکزی هیئات مذهبی کشور با هدف ارائه گزارش عملکرد توسط اعضای هیئت رئیسه و انتخابات رئیس، دبیر و منشی(هیئت رئیسه جدید) این شورا برگزار خواهد شد.

این نشست شنبه 14 اسفند از ساعت 9 تا 15 در سالن جلسات معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

اداره‌کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برگزارکننده این نشست است .