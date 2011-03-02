بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و نظرات نمایندگان موافق و مخالف

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78 و اصلاحات بعدی آن را بررسی کردند و در روند بررسی این طرح سه تن از نمایندگان مخالف طرح و سه تن از نمایندگان موافق صحبت کردند و چند تن از نمایندگان نیز تذکرات آیین نامه ای و اخطارهای خود را اعلام کردند.

به گزارش مهر، نصرالله کمالیان نماینده مردم قوچان، محسن کوهکن نماینده مردم لنجان و سید عماد حسینی نماینده مردم قروه به عنوان سه تن نماینده موافق و ذوالقدر نماینده مردم بندرعباس، بهروز جعفری نماینده مردم جهرم و علی مطهری نماینده مردم تهران به عنوان سه نماینده مخالف این طرح صحبت کردند.

بهروز جعفری نماینده مردم جهرم به عنوان یکی از مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون حق انتخاب مردم محدود نشده است و تصویب این طرح منجر به کاهش مشارکت مردمی در انتخابات خواهد شد، گفت: تصویب این مورد که تنها افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند می توانند به عنوان نامزد نمایندگی مجلس شرکت کنند درست نیست چرا که از قدرت فراگیری و نفوذ قانون کم می کند و محدودیت برای مشارکت مردمی ایجاد می شود.

محسن کوهکن نماینده مردم لنجان که به عنوان موافق این طرح صحبت می کرد، گفت: تعیین شرایط برای نمایندگان و دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس نه تنها به معنای تبعیض ناروا که در قانون نیز به آن اشاره شده است نیست بلکه این بدان معناست که ما شرایط مشخصی را برای نامزدهای نمایندگی مجلس تعیین می کنیم.

در ادامه نیز داریوش قنبری نماینده مردم ایلام با اشاره به اصول 19 و 20 قانون اساسی اخطار قانونی داد و افزود: بر اساس قانون حقوق همه آحاد ملت باید مساوی باشد و همه افراد از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یکسان برخوردار باشند.

وی ادامه داد: مبنای طرح تعیین شرایط تحصیلی فوق لیسانس برای نامزدهای نمایندگی مجلس بی عدالتی و تبعیض است و با اصول قانون اساسی تطبیق ندارد.

قنبری تصویب شرایط فوق لیسانس برای افرادی که می خواهند نامزد نمایندگی مجلس شوند با اصول قانون اساسی تطبیق ندارد و اشرافی سالاری و مدرک گرایانه است.

وی افزود: این اقدام با حقوق انتخاب شوندگان در تعارض است و هیچ مبنای علمی ندارد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قنبری آن را وارد ندانست و گفت: ما شرایط فوق لیسانس را به صورت جدید اضافه نمی کنیم و تنها شرایط سابق کار را به آن می افزاییم چرا که شرط فوق لیسانس از گذشته نیز برای نمایندگان وجود داشته است.

ستار هدایتخواه نماینده مردم دنا نیز با استناد به بند 11 ماده 23 تصویب طرح اصلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی و تعیین مدرک تحصیلی فوق لیسانس برای نامزدهای نمایندگی مجلس را مغایر با حفظ شان و جایگاه مجلس عنوان کرد و افزود: این بدان معناست که نمایندگان مجلس بسیاری از رقبای خود را در حوزه انتخاباتی از صحنه خارج می کنند و این موضوع به شان مجلس لطمه وارد می کند.

وی همچنین با اشاره به اصل 40 قانون اساسی اخطار داد که پیش از این نیز مجلس شورای اسلامی در تلاش بود تا مدرک تحصیلی نامزدهای نمایندگی مجلس را به سطح فوق لیسانس برساند و طرحی نیز تصویب کرد که شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی دانست.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ادامه اداره جلسه علنی امروز را برعهده داشت در پاسخ به وی گفت: من تعجب می کنم که شما این اظهارات را می گویید چرا که شما از موافقان امضای این طرح هستید و اکنون سخنانی به عنوان مخالف می گویید.

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین نیز در اخطار قانون اساسی گفت: مخالفت های نمایندگان با تصویب شرایط جدید برای نامزدهای نمایندگی مجلس بیشتر شبیه عوام زدگی در مجلس است چرا که این موضوع اصلا مربوط به تبعیض میان نامزدهای نمایندگی مجلس نیست بلکه ما می خواهیم شرایط جدیدی را برای این جایگاه نمایندگی مجلس فراهم کنیم.

صولت مرتضوی معاون وزیر کشور نیز در جایگاه نماینده دولت و در مخالفت با این طرح گفت: تصویب شرایط جدید برای نامزدهای انتخاباتی نمایندگی مجلس مشارکت عمومی مردم را در انتخابات کاهش می دهد.

وی ادامه داد: تاکنون کدام دستگاه ذیربط بررسی کرده است که توانمندی افرادی که کارشناسی ارشد دارند از افرادی که با مدرک کارشناسی وارد مجلس شده اند بیشتر است و یا اینکه کارشناسان ارشد وقت بیشتری برای خدمت به مردم می گذارند؟

وی افزود: بسیاری از کسانی که در دوران دفاع مقدس زحمت کشیده اند و کرسی های دانشگاه را ترک کردند و جان خود را نثار این مرز و بوم کردند باید امروز برای ورود به مجلس مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند و این طرح موجب می شود که خیل عظیمی از افراد عالیرتبه در کشور حذف شوند این در حالی است که به استناد قانون اساسی ما نمی توانیم حق انتخاب مردم را محدود کنیم و دولت مخالف این موضوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان و تذکرات نمایندگان مجلس با به رای گذاشتن پیشنهاد مفتح مبنی بر اینکه داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن با حداقل 5 سال سابقه مدیریت اجرایی، آموزشی و پژوهشی برای نامزدهای نمایندگی مجلس الزامی است این پیشنهاد را با 142 رای موافق، 23 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر تصویب کردند و مقرر شد از این پس کسانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن هستند نمی توانند برای نامزدی نمایندگی مجلس اقدام کنند.