به ‌گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله رضا استادی، شامگاه سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت آیت الله شیخ محمدالعمری رهبر شیعیان مدینه که از سوی بیت آیت الله مکارم شیرازی در مسجد اعظم قم برگزار شد، دنیای امروز را تشنه معارف ناب اهل‌بیت‌(ع) دانسته و اظهار داشت: ما باید این تشنگی جهان را با ارائه معارف ناب شیعی اغنا کنیم و همه، این علوم را بدون کم و زیاد به جهانیان عرضه نماییم.



وی ضمن تاکید بر اجتناب از هرگونه تندروی در این زمینه، افزود: تنهار راه اغنای تشنگی جهانیان به معارف اهل‌بیت‌(ع)، ارائه علوم ناب و حقیقی، بدون هیچ کم و کاستی و با رفتار اعتدالی است، اما متاسفانه برخی می‌خواهند از راهی غیر از این مسیر، به ترویج علوم اهل‌بیت‌(ع) بپردازند، در صورتی که که نمی‌دانند روی آوردن به این مسیرها و تمسک به تندروی جواب نمی‌دهد.



استاد برجسته حوزه ادامه داد: در همین راستا امروز یکی از وظایف رسانه‌های اسلامی، ترویج معارف اهل‌بیت‌(ع) بوده و باید از برنامه‌های دیگر از جمله برنامه‌های احساسی کاسته و متن، اصلی معارف اهل‌بیت‌(ع) را در اختیار جهانیان قرار دهیم.



مرحوم العمری، پناهگاه مومنان در شرایط سخت بود



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی از ابعاد شخصیتی عالم فقید، آیت الله العمری، ابراز داشت: این عالم مجاهد پس از فراگیری علوم اهل‌بیت‌(ع) در نجف به مدینه برگشته و به احیای مکتب تشیع در مدینه پرداخت و این شهر را به پایگاه شیعیان عربستان تبدیل کرد و در طول زندگی پر برکت خود رنج‌ها و شکنجه‌های فراوانی را متحمل شد.



استادی با بیان این مطلب که مرحوم العمری، پناهگاه مومنان در شرایط سخت بود، یادآدور شد: اکثر مراجع قم و نجف به ایشان اعتماد داشتند؛ چرا که این مرحوم خود را وقف اسلام و اهل‌بیت‌(ع) نموده بود.



وی عمل علما را یکی از عوامل جذب مردم به معارف اهل بیت (ع) برشمرده و تصریح کرد: مرحوم العمری علاوه بر داشتن اخلاص در عمل و خدمات فراوان معنوی به مسلمانان، به فکر مستمندان نیز بود و هرگز از شیعیان مستمند غافل نشد.



آیت الله استادی ضمن تاکید بر زنده‌نگه داشتن یاد علما به خصوص عالمان مجاهدی چون مرحوم العمری از آیت الله مکارم‌شیرازی بخاطر برگزاری این مراسم تقدیر کرد و گفت: مرحوم العمری حافظ کیان تشیع در میان وهابیون بود و طوری زندگی کرد که هرگز بهانه دست دشمنان نداد، بلکه سال‌های سال با اعتدال به تبلیغ معارف اهل‌بیت‌(ع) پرداخت و امروز نیز که بیش از هر زمانی نیازمند اتحاد هستیم، باید این گونه رفتار نماییم.



وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به خدمات صادقانه عالمان شیعی در طول تاریخ برای زنده نگه داشتن اسلام، در خصوص پیدایش برخی مکاتب جدید هشدار داده و تاکید کرد: امروز مردم باید هوشیار بوده و معارف خود را از هرکسی دریافت نکنند.



خاطرنشان می‌شود، مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت آیت الله شیخ محمدالعمری، شب گذشته از سوی آیت الله مکارم‌شیرازی و با حضور حضرات آیات شبیری زنجانی، سبحانی، علوی‌گرگانی، نمایندگان بیوت مراجع، رئیس دفتر مقام‌معظم‌رهبری در قم، اعضای جامعه مدرسین و خبرگان رهبری، جمعی از علمای مدینه و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.