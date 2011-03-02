اعلام اسامی داوران پنجمین جشنواره شعر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز بیگی حبیب آبادی گفت: در بخش "ترانه و سرود" محمدعلی بهمنی، اهورا ایمان، افشین یداللهی، اسماعیل امینی و ناصر فیض به بررسی آثار رسیده به این بخش در مرحله نهایی پرداختند.



به گفته وی در بخش "سنتی و کلاسیک" هم مرتضی کاخی، هادی منوری، قربان ولیئی، سیدعلی میرافضلی و محمدرضا ترکی آثار را در مرحله نهایی بررسی کرده‌اند.



دبیر پنجمین جشنواره شعر فجر همچنین گفت: در بخش شعر "سپید و نیمایی" محمدرضا عبدالملکیان، عباس باقری، موسی بیدج، مصطفی علی‌پور و محمدحسین جعفریان آثار را بررسی کردند.



بیگی حبیب آبادی ادامه داد: در بخش شعر "کودک و نوجوان" هم مصطفی رحماندوست، جواد محقق، جعفر ابراهیمی (شاهد)، ناصر کشاورز، غلامرضا بکتاش و عرفان نظرآهاری به داوری آثار در مرحله نهایی پرداختند.



پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر روز گذشته (10 اسفند) با برپایی مراسم اختتامیه در تالار وحدت به کار خود پایان داد.