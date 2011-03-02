اعلام اسامی داوران پنجمین جشنواره شعر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز بیگی حبیب آبادی گفت: در بخش "ترانه و سرود" محمدعلی بهمنی، اهورا ایمان، افشین یداللهی، اسماعیل امینی و ناصر فیض به بررسی آثار رسیده به این بخش در مرحله نهایی پرداختند.
به گفته وی در بخش "سنتی و کلاسیک" هم مرتضی کاخی، هادی منوری، قربان ولیئی، سیدعلی میرافضلی و محمدرضا ترکی آثار را در مرحله نهایی بررسی کردهاند.
دبیر پنجمین جشنواره شعر فجر همچنین گفت: در بخش شعر "سپید و نیمایی" محمدرضا عبدالملکیان، عباس باقری، موسی بیدج، مصطفی علیپور و محمدحسین جعفریان آثار را بررسی کردند.
بیگی حبیب آبادی ادامه داد: در بخش شعر "کودک و نوجوان" هم مصطفی رحماندوست، جواد محقق، جعفر ابراهیمی (شاهد)، ناصر کشاورز، غلامرضا بکتاش و عرفان نظرآهاری به داوری آثار در مرحله نهایی پرداختند.
پنجمین جشنواره بینالمللی شعر فجر روز گذشته (10 اسفند) با برپایی مراسم اختتامیه در تالار وحدت به کار خود پایان داد.
دبیر پنجمین جشنواره بینالمللی شعر فجر اسامی داوران چهار حوزه شعر سنتی و کلاسیک، شعر سپید و نیمایی، شعر کودک و نوجوان و ترانه و سرود را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز بیگی حبیب آبادی گفت: در بخش "ترانه و سرود" محمدعلی بهمنی، اهورا ایمان، افشین یداللهی، اسماعیل امینی و ناصر فیض به بررسی آثار رسیده به این بخش در مرحله نهایی پرداختند.
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