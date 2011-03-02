به گزارش خبرگزاری مهر، تیم شمشیربازی نوجوانان کشورمان در دو بخش دختران و پسران در این دوره از رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت میکند. اسامی شمشیربازان اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:
دختران: سروناز مرتضوی، الهه قهرمانی، مطهره محسنی و نیلوفر بابادی (اسلحه فلوره)، کیانا باقرزاده، نجمه سازنچیان، مونس رسولی (اسلحه سابر) و مائده علی بابایی، سکینه نوری و سونیا بی نظیر (اسلحه اپه)
پسران: حسین جعفری، علیرضا کنعانی، محمد شجاعی و امیرسالار کامجو
مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از روز شنبه با برگزاری دیدارهای اپه و سابر انفرادی پسران و فلوره انفرادی دختران در رده سنی نوجوانان آغاز میشود. این مسابقات تا 22 اسفندماه پیگیری خواهد شد. تیم شمشیربازی جوانان کشورمان 16 اسفندماه عازم تایلند میشود.
نظر شما