به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، بهمن دری در آیین گشایش ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان با اشاره به اینکه نمایشگاه‌های یاد یار مهربان نیز با هدف تجهیز کتابخانه‌های مدارس سراسر کشور در سال آینده برپا خواهد شد، افزود: از سال 84 تا کنون بیش از 95 نمایشگاه کتاب در سراسر کشور برپا شده که این میزان بیش از تعداد نمایشگاه‌های برپا شده از بدو پیروزی انقلاب تا سال 84 بوده است.

وی توسعه نمایشگاه‌های کتاب را راهبردی اساسی به منظور بهبود وضعیت فرهنگ کشور دانست و بیان داشت: چنانچه حوزه کتاب را ترویج کرده و تقویت کنیم، دیگر بخشهای فرهنگی کشور اعم از سینما، تئاتر و ادبیات نیز توسعه و ترویج خواهند داشت.

معاون وزیر ارشاد خاطر نشان کرد: نمایشگاه‌های کتاب در شهرستانها نقاط قوت زیادی دارند و البته نقاط ضعف آن‌ها نیز باید در سال‌های آینده برطرف شود.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار اصفهان نیز در ادامه ضمن ابراز خرسندی خود از برپایی این نمایشگاه، ظرفیتهای گسترده فرهنگی استان را مورد یادآوری قرار داد و گفت: 40 درصد تخفیف ارایه شده در این نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی برای علاقمندان حوزه مکتوب استان است.

محمد مهدی اسماعیلی اضافه کرد: طرح‌های فرهنگی بسیار خوبی در کار گروه فرهنگی استان به تصویب رسیده که هم اکنون در مرحله تبادل تفاهمنامه‌ها قرار دارند.

80 درصد حوزه فرهنگ استان در اختیار بخش خصوصی

وی با اعلام اینکه بیش از 80 درصد از حوزه فرهنگ استان در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است، گفت: این امر به منزله ایجاد یک جنبش فرهنگی در استان است.

اسماعیلی ادامه داد: اختصاص ردیف ویژه ای برای چاپ کتاب، حمایت از تألیفات و حوزه چاپ و نشر، گسترش فضای فیزیکی کتابخانه‌ها و اعمال تغییراتی در نحوه اداره آن‌ها از جمله برنامه‌های فرهنگی در دست اقدام است.

معاون استاندار اصفهان تأکید کرد: در حال حاضر فضای کارشناسی بسیار خوبی به منظور ایجاد جریانهای فرهنگی سالم در استان وجود دارد که ناشی از رویکردهای فرهنگی کشور است.

نمایشگاه کتاب اصفهان بزرگ‌ترین رخداد فرهنگی سال استان است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز این نمایشگاه را بزرگترین رخداد فرهنگی استان طی یک سال گذشته دانست و اظهار داشت: این نمایشگاه آخرین نمایشگاه سراسری کتاب کشور در سال جاری است.

علیرضا حسینی بیان داشت: سرویسهای ویژه ای به منظور انتقال دانشجویان خوابگاهی در ساعات پایانی نمایشگاه در نظر گرفته شده و همچنین ساعات ابتدایی روز به بازدید مدارس اختصاص یافته است.

در نمایشگاه امسال 600 میلیون تومان بن کارت خرید کتاب برای همشهریان اصفهانی در نظر گرفته شده است، مبلغ این بن کارت برای عموم مردم 50 هزار تومان، برای دانشجویان 100 هزار تومان و برای اساتید دانشگاهی 200 هزار تومان است و سازمانها نیز با مراجعه به مدیریت نمایشگاه از بن کارت یک میلیون تومانی بهره می‌برند.

50 هزار عنوان کتاب از 500 ناشر کشور در 300 غرفه نمایشگاهی و فضای سه هزار و 500 متر‌مربع به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه تا 16 اسفند طی ساعات بازدید 10 صبح الی 21 شب در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان واقع در پل شهرستان برپاست.