رشته مهندسی عمران در شکوفایی هرچه بهتر جامعه تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید محمد رضا سامانی صبح چهارشنبه در سومین اجلاس گروههای عمران سراسر کشور که در سالن اجلاس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: تاثیرات این رشته فنی مهم و ارزنده در شکوفایی هر چه بهتر جامعه بسیار مشهود است و در این زمینه باید به مقررات ملی ساختمان توجه جدی شود.
وی با اشاره به برگزاری دورههای گذشته این اجلاس بیان کرد: ماحصل برگزاری اجلاسهای گذشته که در استانهای تهران و قزوین برگزار شده است ویرایش کامل مبحث پنجم مقرات ملی ساختمان و به دنبال آن بازنگری مباحث دیگر و نیزاضافه شدن مقررات به ۲۴ مبحث میباشد.
نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان قم در پایان ابراز امیدواری کرد که دراین اجلاس نیز 2 پیش نویس آئین نامهای که تهیه شده است به تصویب برسد.
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