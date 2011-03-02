شهریاران جوان در شرق تهران به استقبال مسافران نوروزی می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی با اعلام این مطلب گفت: این گروههای جوان که تحت عنوان "شهریاران نوروزی" فعالیت می کنند و در ایام عید نوروز به استقبال مسافران می روند.

وی با اشاره به ویژه برنامه های دوست سبز در روز درختکاری افزود: با همکاری معاونت امورشهری برنامه های شاد و مفرحی در این روز در مدارس سطح منطقه 8 برگزار می شود.

رضوانی هم چنین از اجرای طرح کتابخانه بلوتوثی ویژه ایام نوروز در شرق تهران خبر داد و گفت: بر همین اساس در ایستگاه مترو گلبرگ و علم و صنعت، کتابخانه بلوتوثی با محوریت بهار و نوروز بر پا می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 با اشاره به اجرای برنامه بهار با مساجدافزود: به منظور نظافت و آراستگی مساجد، تمامی مسجد شرق تهران در هفته پایانی سال جاری غبار روبی می شوند.