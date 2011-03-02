عرضه یک پخش کننده موسیقی شبیه به گل سینه

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیک دنجرفیلد" مخترع اسپانیایی ساکن نیویورک یک گجت دیجیتالی را ساخته است که به نظر می رسد یک گل سینه باشد اما در واقع همانند یک پخش کننده موسیقی عمل می کند.

این پخش کننده که به انگلیسی "پلی- باتن" و به اسپانیایی "چاپا- دیسکو" نام دارد درون خود به جای حافظه فلش دارای یک "س. دی کامپکت" کوچک با گنجایش دو گیگابایت و قطر 4.5 سانتیمتر است.

این "سی. دی" محتوی 12 آهنگ از یک هنرمند و یا یک گروه موسیقی قدیمی است و بنابراین همانند "س. دی" های قدیمی نمی توان موسیقی آن را تغییر داد.

"نیک دنجرفیلد" بنیانگذار شرکت "پلی- باتن" است که دفتر مرکزی آن در نیویورک بوده و شعباتی نیز (با حداکثر دو کارمند) در بارسلونا، لندن و توکیو دارد.

وی این دستگاه را برای کسانی ساخته است که هنوز به یاد "سی. دی من" های قدیمی (پخش کننده های موسیقی قابل حملی که سی. دی درون آنها جای می گرفت) هستند.

براساس گزارش آمریکن سانگ رایتر، این دستگاه که در چین تولید می شود سه دکمه کنترل برای پخش و برای جلو و عقب زدن به علاوه یک دکمه تنظیم صدا دارد.

باتری این محصول 4 ساعت به کار می کند و شارژ آن از طریق اتصال به رایانه و با استفاده از "جک" هدفن انجام می شود.