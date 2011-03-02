سرانه فضای سبز در غرب تهران به 20 مترمربع می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، اسد فاضل روز چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه معاونت اجتماعی منطقه، 122 برنامه ویژه در ایام نوروز در منطقه طرشت جنوبی اجرا می‌کند، گفت: در طرح استقبال از بهار سه محور را دنبال می‌کنیم، بخشی از کارهای ما فعالیتهای عمومی است که هر ساله انجام می‌شود مانند لکه گیری معابر، بازسازی پارکها، رنگ آمیزی و ساماندهی المانهای شهری. اما امسال به طور ویژه پروژه های بزرگی را به بهره برداری می رسانیم.

وی با اشاره به مساجد منطقه 2 افزود: در حال حاضر 69 مسجد در منطقه وجود دارد که 4 مسجد دیگر نیز تا پایان سال 90 و 2 مسجد نیز تا پان سال 91 به بهره برداری می رسد.

شهردار منطقه 2 با بیان اینکه 6 سرای محله در منطقه فعالیت می‌کنند که 4 سرای محله دیگر نیز تا 3 ماه آینده مورد بهره برداری قرار می‌گیرند، اظهار داشت: تا سه سال آینده همه محله‌های این منطقه دارای سرای محله خواهند بود.

فاضل با بیان اینکه سرانه ورزش برای اهالی این منطقه به ازای هر 8 نفر یک متر مربع است، گفت: 23 مکان ورزشی در این منطقه به شهروندان خدمات ارایه می‌‌کنند که در سه سال آینده به 31 مکان افزایش می‌یابد که با افتتاح پروژه‌های ورزشی این سرانه به ازای 5 نفر یک متر مربع می شود.

وی با اشاره به اینکه 34 درصد بزرگراه‌ای تهران در منطقه 2 واقع است، گفت: براساس برنامه ریزیها در سه سال آینده تمام خیابانهای این منطقه روکش آسفالت می‌شود و در حال حاضر 75 درصد خیابانهای منطقه 2 نیاز به روکش ندارند.

شهردار منطقه 2 ادامه داد: 5 خیابان اصلی برای این منطقه در حال طراحی است که بزرگراه سعادت آباد از یادگار امام (ره) تا میدان صنعت، پاک نژاد از یادگار امام (ره) تا صنعت، فرحزاد و ستارخان از جمله این خیابانها هستند.

وی با اشاره به طرح گسترش خطوط دوچرخه سواری در سراسر تهران گفت:‌ طرحهای مطالعاتی مسیرها دوچرخه سواری در این منطقه به اتمام رسیده است و سه فاز برای عملیاتی کردن این مسیر 35 کیلومتری تعریف شده که فاز اول آن در سال 90 اجرایی خواهد شد و 2 کیلومتر مسیر دوچرخه‌سواری در محور یادمان ایجاد می‌شود.

فاضل با بیان اینکه به دلیل گسترش ساخت و ساز در این مکانها آلودگیهای صوتی بسیاری در منطقه وجود دارد، گفت: دو پروژه ایجاد دیوارهای صوتی در منطقه در حال اجراست که فعالیتهای بزرگراه چمران در سال 90 با سرعت بیشتری دنبال می‌شود و بزرگراه شیخ فضل‌الله مراحل مطالعاتی خود را طی می‌کند.

شهردار منطقه 2 با اشاره به استقبال شهروندان تهرانی از بوستان نهج البلاغه گفت: پل معلقی به طول 350 متر شرق و غرب این بوستان را به هم متصل می‌کند که میانه این پل به صورت شیشه‌ای است و از آن عمق دره مشخص است.