"درک کردن فلسفه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به طور مقدماتی به بررسی تاریخ فلسفه غرب پرداخته است.

تمرکز اصلی کتاب متفکران اصلی و کلیدی فلسفه غرب است. تمامی متفکران و فیلسوفان کلیدی فلسفه غرب از یونان باستان تا دوران مدرن در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در این اثر تمام شاخه‌های فلسفی مهم مورد توجه قرار گرفته‌اند. نویسنده معتقد است با خواندن این کتاب دیدگاه و بینشی جدید به جهان پیدا خواهیم کرد.

نویسنده برای تصریح و تبیین مفاهیم انتزاعی و سخت فلسفی مثالهای ملموس و مشهود آورده شده تا خواننده بهتر بتواند آن مفاهیم را درک کند. همچنین مفاهیم و اصطلاحات اصلی فلسفی نیز تعریف شده اند.

مل تامپسون مؤلف این کتاب پیش از این نیز کتابهایی برای درک فلسفه سیاسی و مکتب اگزیستانسیالیسم به نگارش درآورده است.