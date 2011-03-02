مریل استریپ مدال بشر دوستی و هنر را دریافت کرد

به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر در مراسمی که سه‌شنبه شب در کاخ سفید برگزار شد گروهی از اهالی فرهنگ و هنر این کشور مدال افتخاری بشر دوستی و هنر را دریافت کردند.



در میان برندگان این جایزه علاوه بر استریپ، کوئینسی جونز تهیه‌کننده موسیقی، جیمز تیلور خواننده و ترانه‌سرا، هارپر لی نویسنده کتاب "کشتن مرغ مقلد" و جویس کرول اوتس نویسنده آمریکایی نیز به چشم می‌خورند.



مراسم اهدای جوایز مدال بشر دوستی و هنر همه ساله از سوی کاخ سفید برگزار می‌شود و هر سال بیست نفر از هنرمندان و افراد فرهنگی که در فعالیت‌های انسان دوستانه دستی دارند مورد تقدیر قرار می‌گیرند. در مراسم یاد شده علاوه بر اوباما همسرش میشل نیز حضور داشت.