مریل استریپ مدال بشر دوستی و هنر را دریافت کرد

به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر در مراسمی که سهشنبه شب در کاخ سفید برگزار شد گروهی از اهالی فرهنگ و هنر این کشور مدال افتخاری بشر دوستی و هنر را دریافت کردند.
در میان برندگان این جایزه علاوه بر استریپ، کوئینسی جونز تهیهکننده موسیقی، جیمز تیلور خواننده و ترانهسرا، هارپر لی نویسنده کتاب "کشتن مرغ مقلد" و جویس کرول اوتس نویسنده آمریکایی نیز به چشم میخورند.
مراسم اهدای جوایز مدال بشر دوستی و هنر همه ساله از سوی کاخ سفید برگزار میشود و هر سال بیست نفر از هنرمندان و افراد فرهنگی که در فعالیتهای انسان دوستانه دستی دارند مورد تقدیر قرار میگیرند. در مراسم یاد شده علاوه بر اوباما همسرش میشل نیز حضور داشت.
مریل استریپ بازیگر آمریکایی و برنده دو جایزه اسکار مدال افتخار بشر دوستی و هنر را از باراک اوباما رئیس جمهور این کشور دریافت کرد.
به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر در مراسمی که سهشنبه شب در کاخ سفید برگزار شد گروهی از اهالی فرهنگ و هنر این کشور مدال افتخاری بشر دوستی و هنر را دریافت کردند.
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