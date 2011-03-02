فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر درکرمانشاه با اشاره به اینکه دولت 50 درصد از اعتبارات فوق را در قالب طرح هدفمندی یارانه ها در سال آینده به مردم پرداخت خواهد کرد، اظهار داشت: بر اساس اعلام رئیس جمهور حتی امکان افزاش یارانه ها در سال آینده وجود دارد.

وی با اشاره به استراتژی دولت در این خصوص گفت: استراتژی دولت در بحث هدفمند کردن یارانه ها افزایش تدریجی پرداخت یارانه های نقدی به مردم است بنابراین دولت هیچگاه از این تصمیم بزرگ عدول نخواهد کرد.

مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 23 درصد افزایش می یابد

تجری در ادامه از افزایش 23 درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در سال آینده خبرداد و گفت: بر اساس بودجه پیشنهادی دولت مستمری این دو قشر در سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت و این موضوع باعث تقویت اقشارآسیب پذیر خواهد شد.

این نماینده مجلس در خصوص بیمه های روستایی و خدمات درمانی روستائیان نیز گفت: در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده، اعتبارات بیمه های روستایی، خدمات درمانی و صندوق حمایت های روستایی20 درصد افزایش یافته است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در ادامه از در نظر گرفتن اعتبار 700 میلیارد تومانی جهت بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، خادمین مساجد، رانندگان، باربران و قالی بافان در سال آینده خبر داد و خاطر نشان کرد: توجه ویژه دولت به رفاه و بیمه های اجتماعی و درمانی مددجویان کمیته امداد ، بهزیستی، کارگران و اقشار آسیب پذیر در سال آینده بسیار چشمگیراست.