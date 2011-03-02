شش هزار میلیارد تومان پروژه گازرسانی در کشور در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مسعود میرکاظمی در حاشیه افتتاح گازرسانی به شهرستان چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تقریبا کار گازرسانی به اکثریت شهرهای کشورمان انجام شده است و بیش از 95 درصد جمعیت شهری در کشور از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی با اشاره به روند گازرسانی به روستاها، عنوان کرد: هم اکنون 40 درصد جمعیت روستایی کشورمان دارای گاز هستند.

وزیر نفت دولت دهم یادآور شد: این در حالیست که بیشتر همت کارکنان شرکت ملی گاز در برنامه پنجم توسعه گازرسانی به روستاهای کشور است.

میرکاظمی با اشاره به بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهرستان چگنی، گفت: توسعه گازرسانی به روستای این شهرستان نیز در دستور کار شرکت گاز استان قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به برنامه های شرکت ملی گاز برای توسعه گازرسانی به روستاها و شهرها، خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش از 6 هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه گازرسانی به روستاها و شهرها در دست اجرا است.