دستگاههای قم آماده استقبال از میهمانان نوروزی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس هوشنگ غلامزاده در کارگروه ایمنی جاده‌ای استان که با شرکت مدیران دستگاه‌های اجرایی و امدادی تشکیل شد با اشاره به موقعیت جغرافیایی قم، قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی اکثر استان‌های کشور و وجود بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه‌(س) و تأکید دین مبین اسلام به صله ارحام و مسافرت ایرانیان در ایام نوروز بر لزوم آمادگی کلیه دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان تأکید کرد و گفت: ما در قبال مردم مسئولیت داریم که به وظایفمان عمل نمائیم و شرایط سفری ایمن و با خاطره‌ای خوش را برای هموطنان عزیزمان فراهم نمائیم.



وی افزود: در همین راستا براساس مصوبات کارگروه ایمنی جاده‌ای، محور قم- سلفچگان که یکی از محورهای حادثه خیز استان است، با تعریض پهنای باند و بروز رسانی علائم در حال ایمن سازی است.



معاون عمرانی استاندار با تأکید بر توسعه راه‌های ارتباطی استان، از آغاز عملیات اجرایی دو بانده شدن محور قم - آوه در واپسین روزهای سال جاری خبر داد و گفت: براساس توافقات بعمل آمده با مسئولین وزارت راه و با توجه به کوتاهی این مسیر برای مسافرین استان‌های غرب و شمال غربی کشور و افزایش درخواست سفر در این محور، لازم است اداره کل راه هر چه سریع‌تر نسبت به اجرایی شدن این پروژه اقدام نماید.



خاطر نشان می‌شود 15 پایگاه امداد جاده‌ای مرکز فوریت‌های پزشکی، 8 پایگاه امدادی ثابت و سیار و یک فروند چرخ بال جمعیت هلال احمر و 7 راهدارخانه اداره کل راه و ترابری استان از تاریخ 25 اسفندماه جاری تا 14 فروردین سال آینده در محورهای مواصلاتی استان آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز می‌باشند.

