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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۴

مراسم بزرگداشت فرامرز پایور برگزار می شود

مراسم بزرگداشت فرامرز پایور برگزار می شود

مراسم بزرگداشت استاد فرامرز پایور در تاریخ 17 اسفندماه ساعت 19 در تالار وحدت برگزار می شود.

سعید ثابت سرپرست گروه موسیقی "پایور" با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف برگزاری این بزرگداشت به خبرنگار مهر ، گفت : مجموع قطعاتی که در این کسنرت اجرا خواهد شد ساخته های استاد پایور است که با آواز حمید نوربخش به روی صحنه می رود.

وی در پایان افزود : بخش دیگری از این بزرگداشت به دونوازی سنتور و تمبک من ومحمد اسماعیلی اختصاص دارد و پس از آن گروه تمبک نوازی استاد اسماعیلی اجرای برنامه خواهند داشت در این برنامه علاوه بر اجرای قطعاتی از آثار استاد پایور ، شاگردان این نوازنده برجسته سنتور سخنانی درخصوص زندگی و آثار ایشان خواهند گفت .

کد مطلب 1265238

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