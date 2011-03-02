مراسم بزرگداشت فرامرز پایور برگزار می شود

سعید ثابت سرپرست گروه موسیقی "پایور" با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف برگزاری این بزرگداشت به خبرنگار مهر ، گفت : مجموع قطعاتی که در این کسنرت اجرا خواهد شد ساخته های استاد پایور است که با آواز حمید نوربخش به روی صحنه می رود.

وی در پایان افزود : بخش دیگری از این بزرگداشت به دونوازی سنتور و تمبک من ومحمد اسماعیلی اختصاص دارد و پس از آن گروه تمبک نوازی استاد اسماعیلی اجرای برنامه خواهند داشت در این برنامه علاوه بر اجرای قطعاتی از آثار استاد پایور ، شاگردان این نوازنده برجسته سنتور سخنانی درخصوص زندگی و آثار ایشان خواهند گفت .