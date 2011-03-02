موسوی و کروبی در خانه خودشان هستند/ شایعات انتقال به زندان کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه در حاشیه همایش دادستانهای کشور در جمع خبرنگاران در مورد حوادث روز گذشته تهران گفت: هر چند که از سوی برخی سایتهای معاند نظام مردم را برای حضور در خیابانها تشویق کرده بودند ولی با حضور پلیس اتفاق خاصی نیفتاد. البته پلیس بر حسب وظیفه باید این تجمعات را پراکنده کند و قطعا گروهی هم دستگیر می‌شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که در گذشته آمار دستگیرشدگان در اغتشاشات خیابانی از سوی مقامات قضائی و انتظامی اعلام می‌شد، چرا در حوادث 25 بهمن و اول اسفند این آمار اعلام نشده است، گفت: دستگاه انتظامی و قضائی تکلیفی برای ارایه آمار دستگیرشدگان ندارند ولی پلیس موظف است خبر دستگیری این افراد را به خانواده آنها اطلاع دهد که البته این کار انجام شده و میزان اعتراض خانواده‌ها کاهش یافته است.

جعفری دولت آبادی افزود: دردستگیری این افراد اصل بر گناهکار بودن آنها نیست و اگر ثابت شود که شخص نقشی در حوادث نداشته به سرعت آزاد می‌شود.

دادستان تهران تاکید کرد: حضور در راهپیمایی‌های غیرقانونی جرم بوده و پلیس این افراد را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد.

جعفری دولت‌آبادی در مورد اظهارات برخی از رسانه‌های بیگانه در مورد آغاز بازجویی از موسوی و کروبی بعد از حصر خانگی آنها گفت: دروغگویی حد و حساب دارد و شایعات انتقال کروبی و موسوی به زندان کاملا کذب است. البته استفاده از واژه حصر خانگی صحیح نیست. آقایان موسوی و کروبی همراه با همسرانشان درخانه هستند حال اینکه شما مطرح کنید چراغ خانه‌ شان روشن است یا خاموش با خودشان است.

دادستان تهران درمورد آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت: بخشی ازپرونده معطل برخی از استعلامات است که مرجع پاسخگویی به استعلام هنوز پاسخ نداده که بعد از پاسخگویی اقدامات لازم انجام می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی درمورد انتشار برخی اخبار مبنی بر حضور نیروهای خودسر، لباس شخصی با چوب و چماق در خیابانها گفت: هیچ نیرویی غیر از نیروی انتظامی و سپاه حق حضور در بخشهای امنیتی تهران را ندارد که آنها نیز مجوز دارند.