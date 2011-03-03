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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

18 پروژه منابع طبیعی استان سمنان آماده بهره برداری است

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از بهره برداری 18 طرح و پروژه این اداره کل در هفته منابع طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید حسن میرعماد پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص برنامه های هفته منابع طبیعی در استان سمنان گفت: برای بهره برداری از طرح های هفته منابع طبیعی استان سمنان 33 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: این طرح شامل طرح های آبخیزداری، جنگل کاری، احداث بند خاکی و سنگ و ملاتی، بیابان زدایی و ... است که در مناطق مختلف استان سمنان اجرا شده است.

میرعماد با بیان اینکه در هفته منابع طبیعی امسال 25 عنوان برنامه در استان سمنان اجرا می شود، گفت: "مدیریت جامعه آبخیزها، ضامن امنیت حیاتی" شعار امسال هفته منابع طبیعی است.

به گفته وی، هفته منابع طبیعی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی برگزار می شود که در این هفته زنگ سبز در مدارس استان نواخته می شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان یادآور شد: حفاظت از عرصه های منابع طبیعی در سر لوحه کار این اداره کل قرار دارد و ما باید از تمام ابزارها در راه حفظ و نگهداری از این عرصه ها کمک بگیریم.

میر عماد ادامه داد: با توجه به کمبود منابع آبی در استان سمنان توجه به پوشش گیاهی برای جلوگیری از روان آب و حفظ آب در سطح جنگل و مرتع از اهمیت به سزایی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در این هفته بیش از 850 هزار اصله نهال تولیدی نهالستانهای استان سمنان برای توسعه فضای سبز و احیای جنگل های مخروبه این استان توزیع و غرس می شود.

کد مطلب 1265240

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