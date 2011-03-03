دولت احمد شفیق سقوط کرد/ "عصام شرف" مامور تشکیل کابینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، شورای عالی نیروهای مسلح مصر که از قریب به یک ماه پیش جریان امور در این کشور را بر عهده گرفته است با استعفای "احمد شفیق" از پست نخست وزیری که به سقوط کابینه وی منجر می شود، موافقت کرد.

شورای عالی نیروهای مسلح مصر در بیانیه شماره 26 خود اعلام کرد: بدین وسیله با استعفای "احمد شفیق" از پست نخست وزیری موافقت شده و "عصام شرف" (وزیر حمل و نقل سابق) مامور به تشکیل کابینه جدید خواهد شد.



عصام شرف

بر این اساس، دولت احمد شفیق که پیش از کناره گیری مبارک از قدرت (11 فوریه) مامور به تشکیل کابینه شده بود، امروز صبح آخرین نشست خود را برگزار کرد. دولتی که نتوانست بیش از دو ماه دوام بیاورد.

خاطرنشان می شود، دکتر عصام شرف از اساتید برجسته مصری است که در جریان اعتراضات اخیر علیه مبارک خود ترتیب دهنده تظاهرات اساتید دانشگاهی علیه رژیم دیکتاتور مصر بود.

وی در دانشکده مهندسی قاهره تدریس می کند و پیش از این وزیر حمل و نقل نیز بوده است. عصام شرف قریب به چهار سال پیش از حادثه واژگونی قطار "قلیوب" از سمت خود استعفا کرد.