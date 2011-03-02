بانکها بدنبال شراکت واقعی و عادلانه در سرمایه گذاری باشند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش هندویی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: واقعیت آن است که طبق اصول عقود مشارکتی و بانکداری اسلامی باید بانکها در سود و زیان شرکتها و بنگاهها شریک باشند نه فقط در سود آنها و اصل مشارکت واقعی و عادلانه را در سرمایه گذاری بپذیرند.

وی با اشاره به اذعان تشکلها و اظهارات کارشناسان مبنی بر اینکه تنها حدود 8 درصد از 35 درصد سهم بخش تولید در نظر گرفته شده در بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در سال 88 محقق شده است تصریح کرد: این ارزیابی بیانگر این است که بانکها تا حد زیادی از بخش تولید فاصله گرفتند در حالی که مهم ترین بخش اشتغال مولد کشور همین حوزه صنعت و تولید است.

وی تاکید کرد: در همه جای دنیا بانکها تامین کننده نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها بشمار می آیند بنابراین سرمایه گذاران مجبورند جهت تامین منابع مالی سرمایه گذاری خود به بانکها مراجعه کنند و در چنین وضعیتی بانکها نباید سوء استفاده کنند.

نایب رئیس خانه صنعت و معدن کشور افزود: منابع بانکها متعلق به دولت و ملت می باشد و تولیدکنندگان برای ایجاد اشتغال، تولید و ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص ملی کار می کنند لذا بانکها باید نسبت به تخصیص و تحقق سهم بخش تولید پاسخگو باشند.

وی گفت: بانکها گمان می کنند همه تولیدکنندگان سودهای کلانی دریافت می کنند در صورتی که واقعیت چنین نیست بلکه حاشیه سود عمده کارخانجات خیلی کمتر از میزان تصور بانکها است.

هندویی افزود: متاسفانه هنوزموسسات مالی و اعتباری نمی خواهند واقعیت های موجود را بپذیرند و پنهان و آشکار خواسته های خود رات حمیل کنند بدون اینکه دغدغه ها و نگرانی های بنگاهها را بررسی و متناسب با شرایط از خود انعطاف واقعی نشان دهند.

وی ادامه داد: جرم عدم نظارت کافی و ضعفهای مدیریتی بر بانکها در طول سالیان گذشته نباید به ضرر تولید کنندگان تمام شود.

هندویی افزود: موسسات پولی جهت کسب سود بیشتر نظیر بانکهای معتبر خارجی از شرکتهای واسطه ای و بازاریابی یاری کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سود تولید با سود بانکها هیچ گونه تناسب و همخوانی ندارد یادآور شد: بانکها نسبت به تامین مالی پروژه ها و ایجاد اشتغال تعهد و مسئولیت سنگینی دارند و یقین بدانند که سپرده مردم نزد بانکها برای آنان هزینه می شود.

وی به مدیران بانکها گفت: دغدغه های آنان قابل قیاس با نگرانی های صاحبان کارخانجات تولیدی نیست و انتظار می رود وضعیت شرکتها درک شود و رویکرد بانکها نسبت به سرمایه گذاران تغییر کند.