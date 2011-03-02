به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر و طنزپرداز گفت: در جشنواره باید تلاش شود که تا با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، دسترسی شاعران جوان به استادان این حوزه را سهل‌تر و آسان‌تر کنیم زیرا عده‌ای از شهرستان به تهران می‌آیند و کمتر به استادان حوزه شعر دسترسی دارند.

فیض افزود: جشنواره شعر فجر از بهترین فرصتها برای برگزاری کارگاه آموزشی است تا به صورت فشرده شاعران در آن به آموزش روی آورند؛ برگزاری این کارگاه‌ها در تهران که به عنوان مرکز برگزاری جشنواره به شمار می‌رود، از برگزاری آن در استانها بهتر است.

این شاعر در ادامه گفت: اگر این کارگاه‌ها در طول سال برگزار شوند و نسبت به اعزام استادان شعر به این کارگاه‌ها دقت بیشتر و برنامه‌ریزی خاص انجام شود، ثمرات بهتری خواهد داشت.

وی افزود: مخاطب باید با نگاه استاد در این کارگاه‌ها آشنا شود و چنانچه این رویدادها اتفاق بیفتد، می‌توان منتظر نتایج خوبی در این حوزه بود؛ با بیان اصول ساده شعرسرایی در این کارگاه‌ها، شاعران به سرایش اشعار ارزنده‌تری می‌پردازند.

فیض در پایان گفت: برنامه‌ریزی دقیق و صحیح سبب ایجاد جریانهای مطلوب‌تری در شعر فجر می‌شود از این رو مسئولان برگزاری جشنواره باید با دقت بیشتری به برنامه‌ریزی بپردازند و از صاحب‌نظران این حوزه که جریان‌ساز هستند، برای برگزاری کارگاه‌ها بهره بگیرند.

