  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

تنها 32 زن در واتیکان زندگی می‌کنند

تنها 32 زن در واتیکان زندگی می‌کنند

براساس آمارهای منتشر شده از سوی مقر پاپ، واتیکان تنها دارای 32 شهروند زن است اما تعداد شهروندان مرد کوچکترین کشور جهان به 540 نفر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، غیر از 572 شهروندی که دارای گذرنامه واتیکان هستند ، 306 نفر دیپلمات، 86 محافظ سوئیسی، 73 کاردینال و 31 فرد عادی راهبه درواتیکان زندگی می‌کنند.

این کشور کوچک همچنین 221 شهروند روحانی و راهب و راهبه دارد.

واتیکان همچنین قوانین شهروندی خود را سختتر کرده و اعلام کرده است که از این پس ساکنان واتیکان به صورت خودکار حق شهروندی دریافت نمی‌کنند و باید فرآیند درخواست شهروندی آنها طی شود.

واتیکان در 11 فوریه 1929 طبق معاهده لاترن تأسیس شد. این عهدنامه بین "موسولینی" رئیس وقت دولت ایتالیا و دفتر پاپ بالاترین قدرت کلیسای کاتولیک روم پس از سالها مجادله منعقد شد. در سال 1984 کنکوردا به معنای پیمان پاپ و دولت جایگزین عهدنامه قبلی شد؛ عهدنامه جدید مانند عهدنامه قبلی، استقلال کامل کلیسای کاتولیک را در داخل شهر واتیکان به‌رسمیت می‌شناسد.

این دولتشهر مستقل محل اقامت پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان و مرکز کلیسای کاتولیک و با مساحتی در حدود 44 هکتار، کوچکترین کشور دنیا محسوب می‌شود. 

کد مطلب 1265246

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها