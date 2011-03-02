به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، غیر از 572 شهروندی که دارای گذرنامه واتیکان هستند ، 306 نفر دیپلمات، 86 محافظ سوئیسی، 73 کاردینال و 31 فرد عادی راهبه درواتیکان زندگی می‌کنند.

این کشور کوچک همچنین 221 شهروند روحانی و راهب و راهبه دارد.

واتیکان همچنین قوانین شهروندی خود را سختتر کرده و اعلام کرده است که از این پس ساکنان واتیکان به صورت خودکار حق شهروندی دریافت نمی‌کنند و باید فرآیند درخواست شهروندی آنها طی شود.

واتیکان در 11 فوریه 1929 طبق معاهده لاترن تأسیس شد. این عهدنامه بین "موسولینی" رئیس وقت دولت ایتالیا و دفتر پاپ بالاترین قدرت کلیسای کاتولیک روم پس از سالها مجادله منعقد شد. در سال 1984 کنکوردا به معنای پیمان پاپ و دولت جایگزین عهدنامه قبلی شد؛ عهدنامه جدید مانند عهدنامه قبلی، استقلال کامل کلیسای کاتولیک را در داخل شهر واتیکان به‌رسمیت می‌شناسد.

این دولتشهر مستقل محل اقامت پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان و مرکز کلیسای کاتولیک و با مساحتی در حدود 44 هکتار، کوچکترین کشور دنیا محسوب می‌شود.