رسیدگی به امورات محرومان در دستور کار مسئولان ایلام قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح چهارشنبه در دیدار با مدیر کل، معاونین و رؤسای شاخه های کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام گفت: امدادگری، میدان وسیع معنویت است

وی اظهار داشت: هرکس با نگاه جهان بینی توحیدی به شغل امداد رسانی به محرومان و طبقه ضعیف و فقیر جامعه بنگرد و در این میدان خدمت رسانی کند، می تواند مرواریدهای معنوی را در پیش خداوند صید کند.

وی افزود: شاید در میدانهای معنوی دیگر، کاری پر ثمرتر از خدمتگزاری به قشر فقیر و محروم جامعه نباشد، چرا که بر طبق روایات اینها عائله خداوند هستند .

وی تصریح کرد: روایت است که حضرت موسی(ص) به خداوند عرض کرد، مردمی که می خواهند شما را ببینند باید کجا شما را رؤیت کنند که حضرت حق باریتعالی فرموده اند: که من در کنار قلبهای شکسته هستم .

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه طبقات محروم، محبوب خداوند هستند نیز گفت: هرکس می خواهد به خداوند عشق ورزی نماید، باید در این میدان و عرصه معنوی ورود عالمانه کند.

اعلایی با اشاره به سیره ائمه(ع) در خدمت رسانی به اقشار محروم و ناتوان جامعه، بیان کرد: امامان معصوم سلام الله علیه اصرار داشتند که خودشان به شخصه غذا و مایحتاج محرومان را برآورده می کردند .

وی افزود: انسانهایی که اهل بینش و درک صحیح هشتند، می دانند که این کارها رمز و رازی دارد و بدون معنا نیست .

این مقام مسئول اظهار داشت: انجام امورات مربوط به محرومان و اقشار آسیب پذیر نباید به عادتی تبدیل شود و ما تنها منتظر بمانیم که تا آنها به ما مراجعه کنند .

وی خاطر نشان ساخت: در برخی از دیدارهایی که با اقشار محروم در منازل آنها دارم به کرات مشاهده می کنم که کسانی هستند که بدرستی از سوی متولیان دیده نشده اند و این از آفات عادت شدن انجام کار است .

وی اضافه کرد: در ستاد محرومیت زدایی استان بنا داریم خارج از قاعده های ارتباطی بصورت هدفمند و دقیق مشکلات مسکن، شغل و بیمه افراد محروم را ساماندهی کنیم.

استاندار ایلام گفت: این میدان نباید از عشق و عطش خدمت رسانی به اقشار نیازمند که مورد توجه خداوند می باشند، تنها به یک کار اداری تبدیل شود .