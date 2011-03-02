تصویری جالب از داوطلبان انقلاب لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که اکثر شهرهای لیبی به تصرف مردم درآمده و دایره محاصره قذافی هر لحظه تنگ تر می شود، مردم این کشور در شهر بنغازی تصمیم گرفته اند یگانهای نظامی علیه رژیم قذافی تشکیل دهند.

در این یگانهای مردمی داوطلبان در هر رده سنی پذیرفته شده و به صف انقلابیون عیله قذافی می پیوندند. البته در تصاویر منتشر شده فقدان امکانات لازم برای تشکیل این یگانها کاملا به چشم می خورد.

اما نکته اصلی عزم مردم لیبی است که می خواهند با همین امکانت کم علیه رژیم کاملا مسلح قذافی قد علم کرده و به حکومت وی پایان دهند.

البته مردم لیبی توانسته اند در روزهای اخیر اکثر شهرهای لیبی را از کنترل مزدوران قذافی خارج کنند. هم اکنون شهرهایی که تنها 50 تا 100 کیلومتر تا طرابلس (مقر قذافی) فاصله دارند در کنترل انقلابیون قرار گرفته است.

در شهر طرابلس نیز نیروهای مردمی کنترل برخی از اماکن و محلات را در اختیار گرفته و هر لحظه دایره محاصره را بر مقر قذافی در منطقه باب العزیزیه طرابلس تنگ تر می کنند.