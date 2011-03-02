به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سوری، مدرس و محقق هنر در مورد دوره‌های آموزشی که قرار است در نگارخانه آریا برگزار کند، گفت: ما همواره هنر را حسی دیده ایم ولی امروزه تلقی دنیا از هنر فرق کرده است، در حالی که ما هنر را به تجربه‌ای از زیبایی شناسی محدود می‌کردیم و نوشتن نیز به بیان حس ما از یک اثر هنری یا یک رویداد محدود می‌شد. امروز هنر به دنیایی وارد شده که با پژوهش عجین گشته است.

سوری ادامه داد: در همه امور، پژوهش، اصلی انکارناپذیر در پیشبرد صحیح و سریع اهداف و برنامه‌ها به شمار می‌رود و بسیار طبیعی است که در هنر نیز پژوهش از مولفه‌های اصلی پیشرفت کار است اما در این بخش در کشور با مشکلات اساسی روبرو هستیم.

وی با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه پژوهش در کشور به طور عام گفت: در نگاهی کلی پژوهش در کشور با مشکلاتی روبرو است که بخشی از اشکالات موجود بر سر راه پژوهش در هنر به آنها برمی‌گردد. مشکلاتی که ناشی از مسائل فرهنگی و امکانات محدود پژوهشی و آموزشی است.

این پژوهشگر هنر ادامه داد: پژوهش باید در هر عرصه‌ای از حوزه علوم اجتماعی و انسانی گرفته تا علوم فنی و مهندسی لحاظ شود اما آنچه که به عنوان ضعف ویژه در پژوهش هنر مشاهده می‌شود فقدان نگاه علمی، دقیق و نظام‌مند است.

سوری در توضیح بیشتر این مهم گفت: در هنر، پژوهش نظام‌مند، علمی و دقیق را کمتر رعایت کردیم چراکه هنر را بیشتر حسی دیدیم. از سویی به مقوله تکنیک‌های هنری پرداختیم و از سوی دیگر با این تکنیک‌ها به خلق زیبایی‌ها رسیدیم و به آنها اهمیت دادیم در حالی که به لذت‌ها و موفقیت‌های ناشی از رعایت نکات تئوری در هنر توجه نکردیم.

وی با اشاره به پژوهش‌های انجام شده در سال‌های اخیر در حوزه هنر گفت: در سال‌های گذشته پژوهش‌هایی در عرصه هنر انجام شد اما به طور قطع این میزان تلاش‌های انجام شده کافی نیست. ما رشته‌ای به اسم پژوهش هنر داریم که برنامه‌های مربوط به این رشته بسیار ناهماهنگ و ناهمگون است.

سوری یادآور شد: باز بر این نکته تاکید می‌کنم که فقدان یا کم بودن نقدهای دقیق و اصولی عاملی شده است که پژوهش در هنر را به لحاظ تاریخی و فرهنگی و نیز به جهت اصل پژوهش با مشکل مواجه کند.

وی تأکید کرد: بسیاری از آثار هنری بدون انجام پژوهش نمی‌تواند خلق شود و نیازمند انجام پژوهشی نظام مند و درست است بنابراین هنرمندانی که در عرصه هنر و نوشتن فعالیت دارند ضروری است تا از پژوهش در خلق آثار خود بهره‌مند باشند. همچنانکه باید در سایر علوم مثل جامعه‌شناسی و ... پژوهش دقیق انجام شود. در حوزه هنر نیز باید پژوهش جدی گرفته شده و سرلوحه کار یک هنرمند باشد.