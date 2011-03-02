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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۷

مازندران به سرانه فضای ورزشی اهداف برنامه چهارم نزدیک شد

مازندران به سرانه فضای ورزشی اهداف برنامه چهارم نزدیک شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی مازندران با اشاره به افزایش سرانه فضاهای ورزشی استان در سالهای اخیر اظهار داشت: این سرانه تا رسیدن به اهداف برنامه چهارم در فضای ورزشی نزدیک شده است.

نصرالله پریچهره در گفتگو با خبرنگار مهر در بهشهر، از افزایش فضای ورزشی مازنی ها خبر داد و گفت: امسال فضای ورزشی بیشتری به بالغ بر هفت دهم متر مربع رسیده است

وی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای ورزشی در برنامه چهارم توسعه در مازندران یک متر برآورد شده که با برنامه های تربیت بدنی تا چند ماه آینده به این مهم دست خواهیم یافت.

پریچهره، جایگاه استان را در زمینه ساخت و ساز در کشور مناسب خواند و افزود: در زمینه ساخت و ساز در مقام های اول تا سوم کشور قرار داریم.

وی ادامه داد: در سال 89 هر هفته یک طرح را به بهره برداری رساندیم و در دهه فجر امسال 19 طرح با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان به بهره برداری رسید که در مجموع 100هزار متر مربع فضای ورزشی استان افزایش پیدا کرد.

پریچهره یادآور شد:ف ضای ورزشی در استان در سال 84، دو دهم مترمربع بود که اکنون به بیش از هفت دهم مترمربع ارتقا یافت.

وی به افزایش زیر ساخت ها در بخش ورزش باتوان اشاره کرد و بیان داشت: در چند سال اخیر فقط شش طرح برای سالن های ورزشی بانوان  در استان داشتیم که کنون 24 طرح به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: در سال آینده در بخش فضای ورزشی بانوان اعتبار بیشتری را در نظر گرفتیم.

کد مطلب 1265252

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