دوری از اخلاق مهندسی رقابتهای ناسالم را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی خداپرست صبح چهارشنبه درحاشیه سومین اجلاس گروه‌های تخصصی عمران سراسر کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری همایش اخلاق در نظام مهندسی باید‌ها و نباید‌ها، در خصوص اهمیت مقوله اخلاق مهندسی، گفت: در صورتی که بحث اخلاق از جامعه مهندسی دور شود بحث رقابت برای اخذ کار و سبقت گرفتن در این عرصه به جای بالا بردن کیفیت به رقابت‌های ناسالم کشیده می‌شود.



وی با بیان اینکه یک مهندس باید در انجام وظایف حرفه‌ای خود ایمنی، سلامت و رفاه عمومی را سرلوحه قرار دهد افزود: توجه به این امر باعث می‌شود بحث اخلاق مهندسی به طور جامع پیاده شود.



مهندس باید در محدوده تخصص خود کار را بپذیرد



استاد یار دانشگاه فنی مهندسی قم به برخی از ویژگی‌های یک مهندس خوب اشاره کرد و افزود: یک مهندس باید در محدوده تخصص خود کار را قبول کند و از مسئولیت‌ها خارج از حوزه وظیفه خود سر باز زند حتی اگر با اصرار کارفرما مواجه شود.



وی عنوان کرد: مهندسی که اخلاق را مد نظر قرار می‌دهد به طور مثال نقشه‌ای که به او می‌دهند توجه می‌کند تا جزئیات را با معیار‌ها و آیین نامه‌ها تطابق دهد.



خداپرست در ادامه به اصول اخلاق مهندسی اشاره کرد و اظهارداشت: مهندسان تاثیرات مستقیم و حیاتی بر زندگی مردم دارند و در این راستا باید خدماتی را که به جامعه ارائه می‌کنند باید در آن انصاف و بالا‌ترین استانداردهای اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند.



وی خاطر نشان کرد: امنیت سلامتی و رفاه مردم باید مهم‌ترین مسئله برای مهندسان باشد و باید در حوزه تخصصی خود خدماتی را ارائه دهند و مسائل مختلف را صادقانه با کارفرما و مشتری در میان گذارند.



رابطه مهندس و کارفرما بر اساس اعتماد باشد



خداپرست با تأکید بر اینکه مهندسان باید برای کارفرما‌ها بر اساس اعتماد عمل کنند عنوان کرد: مهندسان باید رفتار‌ها و تعاملات خود را در مسیر شرافتمندانه و قانونی پیش ببرند تا اعتبار و خوش نامی حرفه مهندسی را تقویت کنند.



استاد یار دانشگاه فنی مهندسی قم در خصوص برگزاری همایش اخلاق مهندسی در قم اظهار داشت: همایش اخلاق مهندسی باید‌ها و نباید‌ها به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در روز دوازدهم اسفند ماه با حضور اعضای سازمان و همچنین متخصصین از سراسر کشور برگزار می‌شود.