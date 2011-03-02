امضای تفاهمنامه مشترک امنیتی بین استانهای جنوب شرقی کشور

گل محمد بامری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: در جلسه شورای تامین استانهای جنوب شرقی کشور تفاهمنامه ای نیز بین استانداران هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان امضا شد که در آن انتظارات مردم از مسئولین امنیتی بررسی و آورده شده است.

بامری بر برگزاری مستمر و دوره ای جلسات مشترک شورای تامین استانهای شرق کشور تاکید کرد و اظهارداشت: این جلسات با هدف ایجاد تعامل مطلوب تر بین اعضای شورای تامین استانهای شرق کشور در جهت افزایش احساس امنیت بیشتر در مردم برگزار شد.

وی ابراز داشت: گروگان گیری، مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از ورود اتباع بیگانه غیرمجاز، کشف سلاح و مهمات غیر مجاز و مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی، سوخت و کالا از موضوعات مطروحه در این جلسه بود که تصمیمات بسیار خوبی در این زمینه ها اتخاذ و مورد توافق مسئولین امنیتی سه استان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: برگزاری جلسه شورای تامین مشترک بین استانهای شرق کشور حرکتی تازه و نو در ایجاد هماهنگی بیشتر برای تامین امنیت در کشور است.

باندهای کلان مواد مخدر اساس اکثریت شرارتها در شرق کشور است

بامری در ادامه یکی از محورهای مهم جلسه را مبارزه با باندهای بزرگ مواد مخدر عنوان کرد و اظهار داشت: باندهای کلان مواد مخدر به عنوان اساس اکثریت شرارتها در حوزه شرق کشور مطرح است که شناسایی و برخورد با این باندها یکی از محورهای اصلی جلسه بود.

وی تقابل اطلاعات جهت برخورد با اشرار، قاچاقچیان و گروه های مخل امنیت در سه استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان را از دیگر اهداف برگزاری این جلسه عنوان کرد.

وی تصریح کرد: این جلسات تا رسیدن به یک نقطه مناسب امنیتی ادامه دارد و به صورت دوره ای در استانهای شرق کشور تشکیل می شود.