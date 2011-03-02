کوسه ها برای یافتن خانه نقشه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آمریکایی با استفاده از اطلاعات به دست آمده از فرستنده هایی که به بدن کوسه های پلنگی وصل کرده بودند دریافتند این جانداران برای رفتن از نقطه ای به نقطه دیگر از مسیرهای هدایت شده و جهتداری استفاده می کنند دیگر گونه های کوسه ها از قبیل کوسه های پشت سیاه چنین رفتارهایی را از خود نشان نمی دهند.

محققان باور دارند این رفتار نشاندهنده این است که کوسه های پلنگی از گنجایش ذخیره سازی نقشه محدوده های مهم و کلیدی برخوردارند همچنین نشان می دهد ماهی های بزرگ از قدرت مسیریابی برخوردارند و با استفاده از میدان مغناطیسی زمین می توانند مسیر درست را انتخاب کنند.

در این مطالعه محققان با استفاده از تکنیکهای آماری موفق به نمایش داده بخشهایی از سفر کوسه ها شدند که به واسطه اتفاق و شانس رخ نداده بود بلکه در این سفرها کوسه ها مسیرهایی خاص را دنبال می کردند.

مقایسه کوسه های پلنگی با کوسه های "ترشر" نشان داد کوسه های ترشر در مسیریابی از توانایی کمتری برخوردارند و از نشانه هایی مانند جریان آب اقیانوس، حرارت آب و بوی آب برای یافتن مسیر خود استفاده می کنند.

همچنین کوسه های بالغ نسبت به کوسه های جوان در مسیرهای هدایت شده و شناسایی شده طولانی تری حرکت می کنند و این نشان می دهد کوسه ها به تدریج و با افزایش سن نقشه ای کامل از محل اقامت خود را به خاطر می سپارند. تفاوت میان گونه های مختلف و قدرت مسیریابی آنها به احتمال بالا به تفاوت شیوه زندگی این گونه ها با یکدیگر ارتباط دارد.

بر اساس گزارش بی بی سی، کوسه های پشت سیاه نقشه ای بسیار محدود از محل زیستگاه خود در سیستم جزیره ای اقیانوس آرام دارند اما در مقابل کوسه های پلنگی می توانند فواصل بسیاری طولانی را پیموده و حتی تا سه هزار کیلومتر از خانه خود فاصله بگیرند.