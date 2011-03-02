انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در قم تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی‌پور در حاشیه انتخابات هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگاه در خصوص ایجاد انجمن‌های غیردولتی حامی مصرف کننده، گفت: سازمان بازرگانی با توجه به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تصویب آیین نامه ماده 21 این قانون توسط کارگروه کنترل بازار و مصوبه هیئت وزیران و تأکید وزیر بازرگانی و سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان بر تشکیل انجمن‌های غیر دولتی حامی مصرف کننده این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و جلسات هماهنگی تشکیل انجمن را برگزار کرد تا بتواند این انجمن غیر دولتی را در استان قم فعال نماید.



وی با بیان اینکه این انجمن یک تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است افزود: انجمن‌های حمایت حقوق مصرف کننده ابتدا در شهرستان‌ها تشکیل می‌شوند که از تشکیل مجمع انجمن‌های شهرستانی هر استان انجمن‌های استانی راه اندازی و سپس از میان اعضای انجمن‌های استانی، انجمن‌های ملی حامی حقوق مصرف کنندگان شکل خواهد گرفت.



رئیس سازمان بازرگانی قم خاطر نشان کرد برای تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده ابتدا مجمع عمومی موسس با ترکیب ریاست سازمان بازرگانی استان به عنوان رئیس هیئت و نمایندگان استانداری و دادگستری و مدیران استانی از جمله مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، رئیس شورای شهر قم، رئیس کانون وکلای دادگستری قم، رئیس سازمان نظام پزشکی استان، رئیس مجمع امور صنفی تولیدی - خدمات فنی قم، رئیس مجمع امور صنفی توزیعی - خدماتی قم و معاونت نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی به عنوان دبیر هیئت تشکیل شد.



عالی‌پور تصریح کرد: مجمع عمومی موسس پس از تشکیل اقدام به فراخوان نمود و داوطلبان عضویت در انجمن به دبیرخانه انجمن مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمودند که برای این اعضاء از طرف مجمع عمومی موسس کارت شناسایی صادر، و در ‌‌نهایت انتخابات هیئت مدیره انجمن برگزار شد.



وی با تأکید بر حضور اعضای هیئت نظارت بر انتخابات در زمان اخذ رأی گفت: رئیس سازمان بازرگانی به عنوان رئیس هیئت نظارت، فرماندار قم به عنوان نماینده استاندار در هیئت نظارت و مدیر کل تعزیرات حکومتی استان به عنوان عضو هیئت نظارت، کار نظارت بر برگزاری انتخابات را به عهده داشتند.



رئیس سازمان بازرگانی افزود: آقایان اسماعیل هاشمی به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمد جلال گلدوست، مهدی همایونی، حسن مومن و خانم زهرا سمیعی نسب به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بهشتی طلب به عنوان بازرس انجمن با رأی اعضاء برای یک دوره 3 ساله انتخاب شدند. وی با اشاره به اینکه جذب اعضای جدید محدودیت زمانی ندارد از تمامی شهروندان که تمایل به همکاری در این انجمن را دارند خواست جهت ثبت نام به واحد ستاد خبری سازمان بازرگانی استان قم مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده و عضویت اقدام نمایند.

