پلهای عابر پیاده کرمان در پیاده روها رها شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، شهر کرمان یکی از شهرهای بزرگ کشور محسوب می شود که علیرغم رشد روز افزون جمعیتی و گسترش زیر ساختهای این شهر معادل روند رشد جمعتی توسعه نیافته است.

این تغییرات جمعیتی در کنار بروز پدیده های مختلف اجتماعی و فرهنگی در این شهر بزرگ جنوب شرق کشور موجب شده است مشکلاتی از جمله ترافیک روز افزون نیز در این شهر بروز کند.

این درحالی است که با وجود صدها هزار خودرو و هزاران خودرویی که سالانه به این شهر اضافه می شود ساختار شهری کرمان تغییر چندانی نداشته است.

یکی از مهمترین مشکلات ترافیکی شهر کرمان ترافیک و فرهنگ عبور و مرور عابران پیاده است از سوی دیگر نبود زیر ساختهای لازم در این بحث همه سالانه موجب صدها تصادف می شود که نتیجه آن نیز بیش از 200 کشته در شهرهای استان کرمان است که قریب به 80 درصد این افراد را عابران پیاده تشکیل می دهند.

یکی از سیاستهای شورای ترافیک کرمان برای کنترل این تلفات نصب پلهای عابر پیاده در مناطق مختلف شهر است که تاکنون نصب 20 پل عابر پیاده تصویب شده است.

کارشناسان ترافیک کرمان امیدوارند با نصب این سازه ها میزان تصادفات رانندگی خودرو با عابران پیاده در شهر کرمان کاهش یابد و در نهایت تلفات استان کرمان در تصادفات نیز کاهش یابد.

اما آنچه که هم اکنون مردم کرمان را با مشکل مواجه کرده است ساخت این پلها و رها کردن آنها در معابر شهری و پیاده روها است بطوریکه در برخی معابر شهر کرمان هم اکنون سازه های بزرگ پل عابر پیاده حتی راه عبور و مرور مردم را نیز مسدود کرده است.

عدم جابجایی کابلهای برق در محل نصب پلهای عابر پیاده و مهیا نشدن زیر ساختهای لازم در این خصوص هم اکنون این پلها را نیز به معضلی برای ترافیک شهر کرمان تبدیل کرده است.

خیابانها به پیاده رو تبدیل شده است

یکی از شهروندان کرمانی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: وجود این پلها در شهر کرمان الزامی است اما باید اول فرهنگ استفاده از این پلها در جامعه ایجاد شود هر چند یکی از مهمترین دلایل عدم استفاده از پلهای عابر پیاده در کرمان ساختار نامناسب آنها است زیرا بسیاری از مردم بخصوص کودکان و افراد سالمند از برخی پلهای عابر پیاده شهر نمی توانند استفاده کنند.

محمد ایرانمنش در این خصوص گفت: فاصله زیاد پله ها از یکدیگر هر عابری را برای استفاده از این سازه ها پشیمان می کند.

وی ادامه داد: طی روزهای اخیر هم دهها سازه ساخته شده و در محل نصب پلها در پیاده رو ها رها شده است.

این شهروند کرمانی خاطرنشان کرد: پیاده روها در این محلها خود به خود کم عرض است و با گذاشتن آنها در این محلها در واقع راه عبور و مرور مردم بسته شده و شهروندان مجبورند از خیابان برای رفت و آمد استفاده کنند.

پلهای نیمه ساخته عابر پیاده چهره شهر را مخدوش کرد

زهرا محمدی یکی دیگر از شهواندان کرمانی در این خصوص گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز معمولا مسئولان شهر سعی می کنند حداقل برای مدتی کوتاه حفاری و ساخت و ساز را در شهرها متوقف کنند و ظاهری زیبا را به شهر بدهند اما رها کردن این پلها در آستانه نوروز چهره شهر را مخدوش کرده است.

این شهروند کرمانی گفت: دلیل رها شدن این پلها لزوم جابجایی کابلهای برق اعلام شده است و با این زمان اندک حتما در آستانه نوروز باید شاید حفاری های جدید در شهر باشیم.

یکی از کسبه کرمان نیز در این خصوص گفت: این سوال مطرح است چرا مسئولان اول کابلهای را جابجا نکرده اند و با این عمل خود موجب بروز مشکلاتی برای شهر شده اند.

وی ادامه داد: گفته می شد طی چند روز این پلها نصب می شود اما تقریبا یک ماه از زمان رها کردن این پلها در پیاده رو ها گذشته است.

منتظر جابجایی کابلهای برق هستیم

معاون ترافیک شهرداری کرمان در این خصوص اظهارداشت: برای روانی عبور و مرور در شهر کار ساخت 10 پل در مناطق مختلف کرمان آغاز شده است و سازه های این پلها ساخته شده است و تنها منتظر جابجایی کابلهای برق هستیم.

محمد محمدی افزود: میدان کوثر، بلوار جمهوری اسلامی، بلوار صدوقی، خیابان شریعتی و روبروی دانشگاه پیام نور و برخی مناطق دیگر این پلها باید نصب شوند.

وی ادامه داد: در صورت جابجایی کابلهای نصب پلها تا پایان سال انجام خواهد شد.

این مسئول افزود: طی شش ماه اول سال آینده نیز 22 پل عابر پیاده در کرمان احداث می شود.

وی افزود: هزینه ساخت این پلها در مجموع شش میلیارد تومان است.

شهرداری باید هزینه جابجایی کابلهای برق را بپردازد

مدیرعامل شرق توزیع برق شمال کرمان نیز در این خصوص گفت: برای نصب این پلها باید کابلهای برق جابجا شود که این امر هزینه بر است.

منصور شجاعی افزود: این جابجایی نیاز به اعتبار، زمان و بودجه مورد نیاز دارد اعتبارات شرکت برق نیز در قانون مشخص شده است و طبق همین قانون متقاضی جابجایی کابلهای برق باید هزینه این جابجایی را بپردازند.

وی ادامه داد: کارشناسان شرکت برق هزینه مورد نیاز را براورد کرده اند و بزودی در جلسه ای با شهرداری این مسئله رفع خواهد شد.

وی افزود: در صورت تامین اعتبار جابجایی کابلها در اسرع وقت انجام می شود.

