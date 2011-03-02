1400 استخر دانش آموزی در کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حمید رضا حاجی بابایی در حاشیه افتتاح استخر خرم آباد در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای توسعه فضاهای ورزشی، اظهار داشت: این وزارتخانه ساخت یک هزار و 400 استخر را در دستور کار دارد.

وی ادامه داد: این در حالیست که تاکنون 120 استخر دانش آموزی در کشور احداث شده است.

وزیر آموزش و پرورش دولت دهم با اشاره به در دست ساخت بودن 50 استخر دانش آموزی دیگر در کشور، ابراز امیدواری کرد که با احداث استخرهای یاد شده بخشی از مشکلات موجود در این زمینه مرتفع شود.

حاجی بابایی همچنین به مصوبات سفر سوم هیئت دولت به لرستان اشاره کرد و بیان داشت: در این سفر احداث 8 استخر دانش آموزی و 100 سالن ورزشی دانش آموزی در نظر گرفته خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این احداث 300 نمازخانه و 300 کتابخانه را در مدارس استان مصوب خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش دولت دهم با اشاره به اجرای طرح راه اندازی استخرهای دانش آموزی، گفت: این وزارتخانه به دنبال آموزش شنا در سطح دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی است.