به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال استیل‌آذین پیش از دیدار با صبای قم گفت: متاسفانه با توجه به تلاش‌هایی که انجام می‌دهیم نمی‌دانم چرا به اهدافمان نمی‌رسیم و همیشه با بدشانسی‌های عجیبی مواجه می‌شویم. واقعا نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.

وی اضافه کرد: در بازی با صبای قم به دنبال فرار از بحران هستیم و تحت هر شرایطی باید سه امتیاز این بازی خانگی را کسب کنیم. ضمن اینکه باید با تمام وجود در 10 بازی باقی‌مانده به میدان رفته و با همه توانمان بجنگیم تا سقوط نکنیم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل‌آذین در مورد جدایی محمد خاکپور از این تیم خاطرنشان کرد: من یک بازیکن هستم و با تمام وجودم در زمین مسابقه تلاش می‌کنم تا تیمم به هدفش برسد. باید پذیرفت ناکامی‌ها همیشه اتفاقاتی را به دنبال دارد.

مهدوی‌کیا با بیان اینکه نمی‌خواهد از ارزش‌های تراکتورسازی کم کند اما استیل آذین در آن بازی یک پنالتی از دست داد، یک پنالتی‌اش نادیده گرفته شد و یک توپ را به تیر دروازه کوبید، گفت: در بازی با تراکتورسازی فرصت‌های گلزنی هر دو تیم تقریبا برابر بود اما بازی را در کمال ناباوری 3 بر صفر باختیم. این تنها بازی ما نبود که با چنین بدشانسی‌هایی روبرو می‌شویم.

دیدار تیم‌‎های فوتبال استیل آذین و صبای قم از هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه دستگری تهران برگزار می‌‍شود.