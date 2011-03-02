نمایشگاه فرزاد ادیبی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه "از بودن و سرودن" در سه بخش طرح جلد کتاب، پوستر و تصویرسازی است که در تاریخ 29 بهمن ماه گشایش یافت و قرار بود تا 11 اسفندماه برپا باشد که به علت توجه و استقبال علاقمندان تا 21 اسفندماه تمدید شد.

آثار بخش پوستر و طرح جلد مربوط به چهار سال اخیر این هنرمند است و فرصت مطالعات پژوهشی و آموزشی خوبی را در اختیار طراحان جوان می‌دهد.

فرزاد ادیبی متولد 1346 شهرستان سنقر از توابع کرمانشاه و فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است.

آخرین نمایشگاه فرزاد ادیبی با عنوان "خروش خموش" سال 85 در خانه هنرمندان ایران برپا شد. علاقمندان می‌توانند به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، روبروی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35، موزه هنر امام علی (ع) مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22024848 تماس بگیرند.