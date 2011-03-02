به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را علیرضا کیوانینژاد ترجمه و انتشارات چشمه آن را در کتابی 223 صفحهای با عنوان اصلی "شبانهها" و عنوان فرعی "پنج داستان موسیقی و شب" چاپ کرده است.
"شبانهها" در 9 ماه گذشته هر سه ماه یکبار به چاپ بعدی رسیده و هر بار در شمارگان 1500 نسخه منتشر شده است.
این کتاب شامل 5 داستان کوتاه با عنوانهای خواننده، زیر و رو بشه دنیا من دوست دارم، تپههای مالورن، شبانهها و نوازندههای ویولن سل است.در تمام داستانها ی کتاب شخصیتهای اصلی وضعیتی مشابه دارند و به واسطه جایگاه خود با افراد معروف و اعضای ثابت گروههای موسیقی آشنا میشوند و همین روابطِ اغلب مقطعی، پایه و اساس داستانهای کتاب را شکل میدهند.
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