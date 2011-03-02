به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را علیرضا کیوانی‌نژاد ترجمه و انتشارات چشمه آن را در کتابی 223 صفحه‌ای با عنوان اصلی "شبانه‌ها" و عنوان فرعی "پنج داستان موسیقی و شب" چاپ کرده است.

"شبانه‌ها" در 9 ماه گذشته هر سه ماه یکبار به چاپ بعدی رسیده و هر بار در شمارگان 1500 نسخه منتشر شده است.

این کتاب شامل 5 داستان کوتاه با عنوانهای خواننده، زیر و رو بشه دنیا من دوست دارم، تپه‌های مالورن، شبانه‌ها و نوازنده‌های ویولن سل است.در تمام داستانها ی کتاب شخصیتهای اصلی وضعیتی مشابه دارند و به واسطه جایگاه خود با افراد معروف و اعضای ثابت گروه‌های موسیقی آشنا می‌شوند و همین روابطِ اغلب مقطعی، پایه و اساس داستانهای کتاب را شکل می‌دهند.

"سومین‌بار بود که از زمان ناهار آهنگ "پدر خوانده" را می‌زدیم بنابراین بین توریستهایی که دور تا دور میدان نشسته بودند چشم می‌دواندم تا ببینم چند تای آنها ممکن بود از اجرای قبلی ما کماکان نشسته باشند. برای مردم مهم نیست که آهنگ را چند بار بزنی چون فکر می‌کنند چیز دیگری بلد نیستی..." (از داستان "نوازنده‌های ویلن‌سل").

کازوئو ایشی گورو داستان‌نویس نام آشنای ژاپنی‌تبار است که به زبان انگلیسی می‌نویسد و در چند سال گذشته تعدادی از آثارش مانند بازمانده روز، هرگز رهایم مکن و وقتی یتیم بودیم به فارسی ترجمه و چاپ شده است