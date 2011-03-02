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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۳

70 هزار نفر از مناطق عملیاتی دهلران بازدید می کنند

70 هزار نفر از مناطق عملیاتی دهلران بازدید می کنند

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار دهلران گفت: امسال 70 هزار نفر از مناطق عملیاتی دهلران بازدید می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بهزاد علیزاده در  نشست ستاد تسهیلات نوروزی در دهلران گفت: همه دستگاه ها باید با برنامه ریزی و استفاده از امکانات و توان خود زمینه و بستر مناسب برای اسکان وسرویس دهی مطلوب به کاروانهای راهیان نور و مسافران نوروزی را بکار گیرند.

وی با اشاره به 220 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، یادمانهای دفاع مقدس و وقوع عملیاتهای بزرگ در شهرستان دهلران اظهار داشت: قطعاً دهلران بعنوان سرزمین نور امسال پذیرای میهمانان زیادی در قالب راهیان نور و مسافران نورزوی از اقصی نقاط کشور خواهد بود که باید تمهیدات لازم برای حضور کاروانها و مسافران نوروزی اندیشیده شود.

علیزاده با اشاره به وجود بقاء متبرکه، اماکن تفریحی، یادمان شهدای شرهانی و وقوع 10 عملیات بزرگ و کوچک در مناطق عملیاتی شهرستان دهلران اظهار داشت: سال گذشته 50 هزار نفر در قالب راهیان نور از شهرستان دهلران بازدید کرده اند و پیش بینی می شود امسال این تعداد به 70 هزار نفر افزایش یابد.

وی از تشکیل ستادهای تسهیلات نوروزی در بخشها خبر داد و گفت: تعیین مکانهای مناسب برای اسکان و سرویس دهی، نظافت شهرها، زیباسازی، نصب پرچم، چراغانی و نورپردازی میادین و معابر، ترمیم حفاریهای، سرویس دهی مطلوب درمانی، امداد جاده ای، استقرار چادرهای راهنمایان نورزوی در مبادی ورودی و خروجی شهرها، نصب تابلوهای فرهنگی در سطح شهرها، خدمات دهی شبانه روزی خود پردازها و تهیه بروشور در خصوص راهنمای مسافران در بازدید از اماکن تفریحی، تاریخی و فرهنگی و مذهبی و توجه به امنیت شهرها و راهها توسط نیروی انتظامی و پلیس راه از مهمترین تمهیدات لازم برای مسافران و کاروانهای راهیان نور در شهرستان دهلران است.

کد مطلب 1265268

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