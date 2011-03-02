70 هزار نفر از مناطق عملیاتی دهلران بازدید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بهزاد علیزاده در نشست ستاد تسهیلات نوروزی در دهلران گفت: همه دستگاه ها باید با برنامه ریزی و استفاده از امکانات و توان خود زمینه و بستر مناسب برای اسکان وسرویس دهی مطلوب به کاروانهای راهیان نور و مسافران نوروزی را بکار گیرند .

وی با اشاره به 220 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، یادمانهای دفاع مقدس و وقوع عملیاتهای بزرگ در شهرستان دهلران اظهار داشت: قطعاً دهلران بعنوان سرزمین نور امسال پذیرای میهمانان زیادی در قالب راهیان نور و مسافران نورزوی از اقصی نقاط کشور خواهد بود که باید تمهیدات لازم برای حضور کاروانها و مسافران نوروزی اندیشیده شود .

علیزاده با اشاره به وجود بقاء متبرکه، اماکن تفریحی، یادمان شهدای شرهانی و وقوع 10 عملیات بزرگ و کوچک در مناطق عملیاتی شهرستان دهلران اظهار داشت: سال گذشته 50 هزار نفر در قالب راهیان نور از شهرستان دهلران بازدید کرده اند و پیش بینی می شود امسال این تعداد به 70 هزار نفر افزایش یابد .