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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۷

270 درخواست معلولان در واحد ارتباطات مردمی بهزیستی ایلام بررسی شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی بهزیستی ایلام از بررسی بیش از 270 درخواست معلولان در واحد ارتباطات مردمی این اداره کل خبر داد.

زهرا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این تعداد درخواست معلولان از ابتدای امسال تاکنون در این واحد دریافت و  رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: در راستای حمایت از مددجویان 700 میلیون ریال کمک به این افراد پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: این مبلغ جهت پرداخت کمک هزینه های درمان، سفر، معاش و تامین ضروریات زندگی به معلولان مراجعه کننده از کلیه شهرستانها پرداخت شده است.

وی سقف کمک پرداختی به این مددجویان را تا 20 میلیون ریال عنوان کرد.

بیش از 20 هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارند.

کد مطلب 1265270

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