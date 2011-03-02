دیدار فولاد با پیکان دو روز به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، به دنبال درخواست رسمی باشگاه فولاد خوزستان برای به تعویق افتادن دیدار این تیم در برابر پیکان قزوین در هفته بیست و ششم مسابقات لیگ برتر، سازمان لیگ با ارسال نامه ای، موافقت خود با تعویق 48 ساعته این دیدار را اعلام کرد.

بر این اساس، این دیدار به جای روز جمعه بیستم اسفندماه، روز یکشنبه بیست و دوم اسفند در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار می شود.



این درخواست با توجه به حضور سه بازیکن اصلی فولاد خوزستان در تیم ملی فوتبال امید کشورمان در دیدار برگشت این تیم با قرقیزستان مطرح شده بود.



